Corte de luz del 17 al 19 de noviembre: Verifica si tu zona se verá afectada con la suspensión del servicio eléctrico

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde este lunes 17 al miércoles 19 de noviembre se tiene programado el corte de luz en distintas regiones del país. Conoce en esta nota si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Qué zonas sufrirá el corte de luz?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, dieron a conocer los horarios de la interrupción temporal de su servicio para estos tres días y así la ciudadanía pueda tomar sus precauciones anticipadamente.

Pues bien, según Seal, mediante su cuenta de Facebook, detalló que el corte de luz se debe al mantenimiento de redes, reforzamiento de redes, conexión de sistemas y otras acciones que garantice reducir riesgos de interrupciones en un futuro y fortalecer la infraestructura del sistema. En ese marco, te damos a conocer la programación del corte en Arequipa:

El 17 de noviembre iniciará el corte los distritos de Cayarani, Chilcaymarca y Orcopampa desde las 7:00 hasta las 4:00 p.m. por actividades correspondiente a la obra "Mejoramiento línea primaria en 22.9 KV entre Misapuquio y Cotahuasi, distrito de Alca, provincia de la Unión", en el circuito (8701) Orcopampa.

desde las 7:00 hasta las 4:00 p.m. por actividades correspondiente a la obra "Mejoramiento línea primaria en 22.9 KV entre Misapuquio y Cotahuasi, provincia de la Unión", en el circuito (8701) Orcopampa. Este lunes también no habrá luz en el distrito de Cerro Colorado por instalación de recloses, reemplazo de CC-080108 desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Trabajo en circuito 807 Aviación.

por instalación de recloses, reemplazo de CC-080108 desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Trabajo en circuito 807 Aviación. Distrito de Atico desde las 1:30 p.m. a 5:30 p.m. por mantenimiento de redes en media tensión.

También se interrumpirá el servicio en las zonas que te mostramos en la siguiente imagen:

Corte de luz en Arequipa.

Interrupción del servicio eléctrico en Arequipa

El 18 de noviembre tampoco habrá luz en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya desde las 7:30 a.m. hasta las 14:30 p.m. por mantenimiento de redes de media tensión y subsanación de deficiencias. Trabajo en circuito 604 Ciudad Mi Trabajo. Mientras que el miércoles 19 el corte en la 'Ciudad Blanca' será en el distrito de Sachaca y de Cerro Colorado, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sin luz el 18 y 19 de noviembre en distritos de Arequipa.

Sin luz en Cajamarca

Por otro lado, la empresa Hidrandina reportó que las provincias de Cajabamba, San Pablo y San Marcos sufrirán interrupciones de hasta 8 horas. Las zonas afectadas serán las siguientes en estos tres días:

Lunes 17 de noviembre:

Horario: Desde las 7:45 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 10:00 a.m. Zonas afectadas: Cajabamba - Pueblo Cajabamba: Jr. Ricardo Palma Cuadra 6 y 7, Jr. San Martin Nº S/N, Pj. Los Sauces Nº S/N, Jr. Alberto Figueroa Nº S/N, Jr. Miraflores Nº S/N.

Martes 18 de noviembre:

Horario: Desde las 8:05 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 8:05 a.m. hasta las 4:30 p.m. Zonas afectadas: Condebamba/ Cajabamba - Caseríos: Pomabamba, El Progreso, San Martin Alto Y Bajo, La Isla, Matibamba, Iscocucho. Sectores: Lucmapampa, Huañimba Bajo, Huañimbita - San Antonio,Llangacorral. Anexos : La Colpa, Santos Lugares.

Cajabamba - Caseríos: Pomabamba, El Progreso, San Martin Alto Y Bajo, La Isla, Matibamba, Iscocucho. Sectores: Lucmapampa, Huañimba Bajo, Huañimbita - San Antonio,Llangacorral. Anexos : La Colpa, Santos Lugares. También habrá corte de luz en Cachachi/Cajabamba: Caseríos: Pauquilla, Chingol, Siguis, Chorobamba, San José Bajo, Liclipampa Bajo. Sectores: Shirac, Anexo Shahuindo, Anexo San Antonio, Sector Pacay, Sector Condorcucho, Anexo San José Centro, Sector Pompatayos. Por último en Pueblo San Pablo: Jr. Lima (cuadra 1 y 2), Jr. F. Bolognesi, Jr. Cajamarca (cuadra 9, 10, 11 y 12), Jr. Miguel Iglesias (cuadra 10 y 11), Jr. Piura, Jr. T. Romero, Jr. M. Quiroz.

Miércoles 19 de noviembre:

Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 a.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 a.m. Zonas afectadas: Pedro Galvez/San Marcos. Caseríos: Milco, Mariavilca, Cascasen, Saparcon, Choloque, El Cedro, Montoya, La Chilca, Sunchupampa, Paucamayo.

En ese sentido, debido a los cortes de luz programados para el lunes 17 al 19 de noviembre, las dos empresas recomiendan a los usuarios tomar las medidas respectivas para mitigar el impacto en sus actividades en el transcurso de esas fechas.