¿Habrá atención en museos durante las elecciones? Revisa el comunicado oficial

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura a través de sus redes sociales informó que, debido a los comicios electorales 2026, se suspenderá toda atención en todos los museos y sitios arqueológicos administrados por el Estado a nivel nacional este domingo 12 de abril.

Esta decisión busca asegurar que tanto los trabajadores de los recintos culturales como los ciudadanos puedan acudir a sus centros de votación sin inconvenientes. La medida es de cumplimiento obligatorio en todas las regiones del país.

Para quienes planeaban actividades turísticas, es importante considerar que el acceso físico estará totalmente restringido. No obstante, las autoridades recordaron que las plataformas digitales y recorridos virtuales permanecen activos para el disfrute del patrimonio desde cualquier dispositivo.

Alcance de la medida en el patrimonio nacional

Esta restricción involucra a más de 50 museos y complejos arqueológicos que dependen directamente del gobierno. Esta pausa operativa es una práctica común durante procesos electorales de gran magnitud en el territorio peruano.

El comunicado oficial especifica que la atención del domingo 12 de abril será suspendida a nivel nacional, esta medida incluye a recintos emblemáticos en Lima y las diversas provincias del Perú.

"Este domingo 12 de abril no habrá atención en los museos bajo su administración a nivel nacional", dicta el comunicado oficial.

El objetivo principal es evitar que el flujo de visitantes interfiera con la logística de los comicios electorales. Se espera que la afluencia de votantes sea masiva, por lo que se prioriza la movilidad hacia las urnas.

Reanudación de visitas y canales informativos

Tras la jornada de votación, se tiene previsto que el servicio se normalice de manera progresiva. La mayoría de estas instituciones culturales retomarán sus horarios habituales de atención entre el lunes 13 y el martes 14 de abril.

"Invitamos al público a visitar nuestras redes sociales y página web", señala la entidad para aquellos que deseen consultar las tarifas y horarios actualizados tras el feriado electoral. Es vital verificar cada sede antes de asistir.

El público debe tomar previsiones para no acudir en vano a los museos este domingo. La planificación es clave para disfrutar del turismo cultural sin contratiempos, respetando las disposiciones oficiales emitidas por el Ministerio de Cultura.

Los interesados en conocer más sobre el patrimonio pueden ingresar a museos.cultura.pe/museos para obtener detalles específicos de cada recinto. Es la vía oficial para confirmar la reapertura tras las Elecciones Generales 2026 y el cierre de los museos nacionales.