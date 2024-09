Corte de agua HOY jueves 5 de septiembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

05/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este jueves 5 de septiembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

Distritos afectados por el corte de agua

Los vecinos de los distritos de Pucusana, La Victoria, Barranco, Independencia y Miraflores deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

Pucusana

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asentamientos humanos Benjamín Doig y Manuel Scorza (sector 542). 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

La Victoria

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Palomar Norte, Urb. Santa Catalina, Urb. Carlos Villarán - Av. Santa Catalina, Av. Canadá, Av. Nicolás Arriola, Av. Javier Prado Este, Ca. Solidaridad y Calle Carlos Villarán. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Ejecución de empalme

Barranco

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Tejada Alta, Urb. La Vinita, Av. El Sol Este, Av. Almirante Miguel Grau, Ca. Enrique Barrón y Jr. Medrano Silva. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Ejecución de empalme

Independencia

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urbanización A.H. Julio 28 de, Urbanización A.H. Sol Naciente, Urbanización A.H. Sol Naciente Ampliación, Urbanización A.H. Villa Chilca, Urbanización A.H. Villa Los Jardines 1ra Et., Urbanización A.H. Villa Los Jardines II Et., Urbanización A.H. Villa Primavera, Urbanización Asoc. Quinones José Abelardo, Urbanización Coop. Santa Ligia y Urbanización Urb. Haya de la Torre Víctor Raúl. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Miraflores

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Miraflores, Av. Schell, Av. José Larco, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la República y Av. Reducto. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Ejecución de empalme

Recomendaciones ante interrupción del servicio

Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Previo al corte, tratar de limitar el uso de agua a lo necesario. Por ello, evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y esperar a realizarlas cuando el servicio vuelva.

De esta manera, se dio a conocer qué distritos serán afectados por el corte de agua dispuesto por Sedapal para este jueves 5 de septiembre. Se recomienda tomar sus precauciones.