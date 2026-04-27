Corte de LUZ el 28 de abril en Lima y Callao: ¿Qué distritos serán afectados con la suspensión del servicio eléctrico?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú anunció que habrá corte de luz el 28 de abril en distritos de Lima y Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

De acuerdo al cronograma oficial de la compañía de servicio eléctrico, el corte de luz en los diversos distritos de la capital se deberá por trabajos de mantenimiento que se ejecutarán para prevenir averías futuras y optimizar el suministro.

Por ello, pide la comprensión de los usuarios por la interrupción de la electricidad y tomen medidas previsionales durante el tiempo que dure el corte este martes 28 de abril.

¿En qué distritos no habrá luz el 28 de abril?

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Ciudad Mariscal Cáceres Av. Central cdra. 55 Mz. Q3, Q4, Q8, R1, R10, Av. Ampliación Este: cdra. 5, sector II / Barrio 2: Mz. N-2, N2, O, O-1, O-12, O-13, O-14, sector II / Barrio 3: Mz. Q-2, Q-3, Q-4, Q-5, Q-6, Q-7, Q-8, Grupo Residencial R: Mz. R, R-1, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, AA. HH. José Carlos Mariátegui Mz. Q6.

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Proviv. Las Mercedes Puente Piedra II Mz. A, A1, A4, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Casa Huerta Las Fresas Mz. R, S, T, U, Prog. Villa Margarita Mz. A, B, C.

En Ventanilla

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. César Vallejo Mz. A, B, C, D, E, F, A.H. Ventanilla Alta zona B, Mz. VIII, IX, X, XII, XIII, IXV, XV, XVI.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Angamos Mz. C, C2, C3, C4, C8, D, D2, D3, D4, D5, D5A, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E, E1, E5, E6, E7, Z, A.H. Costa Azul Mz. A, K, L, M, MPRIMA, I, K, L, L1, M, M1, N, N1, N2, O, P, Q, S, X, Y, Z, A.H. Ampliación Costa Azul Mz. A, B, C, C4, D, E, E5, E6, F, G, H, I, J, K, O, P, N, N2.

Sin servicio en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Las Lomas de Torre Blanca Alta Mz. A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, F, F1, G, G1, G3, H, H1, H2, H3, I, I1, I4, I5, I6, J, J1, J2, K, K1, Asoc. de Prop. Andy y su Pueblo Mz. L, L1, L2, M, M1, M2, M4, N, N1, N2, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, Q1, Asoc. Villa Matita de Torre Blanca Mz. U, V.

Desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 en Proviv. Los Girasoles de Carabayllo Mz. A, B, C, E, D, F.

En Ancón y en Barranca

Tampoco habrá luz en esos dos distritos, precisamente en las zonas que se detallan en las imágenes:

Zonas sin electricidad el 28 de abril.

Pluz Energía confirmó el corte de luz de hasta 14 horas para el 28 de abril en distritos de Lima y Callao. Reveló el cronograma con las zonas afectadas y el horario de la suspensión.