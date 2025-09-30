Corte de agua para el miércoles, 1 de octubre: Distritos y horarios afectados, según Sedapal

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión en WhatsApp, que realizará cortes programados para este miércoles, 1 de octubre. Conoce aquí cuáles serán los distritos que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio.

Distritos afectados por el corte de agua

La empresa estatal exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso como llenar recipientes y baldes para que sus hogares no se vean sorprendidos con la interrupción del servicio de agua potable este martes. Según detallan, la medida se da para realizar trabajos de mantenimiento, empalmes en la red principal y limpieza de reservorios que permita seguir garantizando el buen funcionamiento y la buena calidad del recurso hídrico para miles de familias en el país.

A continuación te revelamos las zonas y horarios en que se realizará el corte de agua. ¡Toma nota!

Sin agua en Ate

Horario de Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Túpac Amaru. Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04. Sector 174. Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Asimismo, se reveló que también habrá corte de agua en el mismo sector, pero desde el mediodía hasta las 11:50 p.m. en A.H. Túpac Amaru Mzs. V1, V2, U1, W1, T1, S1, Q1, Y1, P1, O1, G1, D1, C1.

Corte en Independencia

Áreas afectadas: P.J. El Progreso, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. Cerro Los Incas, U. Pop. Independencia. P.J. Cerro Los Incas, A.H. La Paz, Asoc. Vista Alegre, P.J. Independencia, P.J. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. Sector 333. Horario de la interrupción: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Recomendaciones ante el corte de agua

Debido a esta situación y para que la ciudadanía no se vea afectada, Sedapal recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte. Algunos consejos son:

Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Cocina alimentos simples o que no requieran mucha agua: Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte.

Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte. Racionaliza el uso de agua: Usa el agua solo para lo esencial: beber, higiene personal, limpieza de utensilios y sanitarios. Cada gota cuenta.

Usa el agua solo para lo esencial: beber, higiene personal, limpieza de utensilios y sanitarios. Cada gota cuenta. Deja agua almacenada cerca del inodoro, el lavadero y la cocina. Así será más fácil asearte, lavar utensilios o limpiar superficies esenciales.

En resumen, la capital peruana enfrentará corte de agua este miércoles, 1 de octubre, ya que la empresa Sedapal programó la interrupción del servicio en varias zonas de Lima para optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución.