PNP rescata a mujer que fue secuestrada en vivienda de Los Olivos y captura a ciudadano colombiano

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una mujer que estaba secuestrada en una vivienda en el distrito de Los Olivos. La víctima logró escapar y alertó a las autoridades, quienes detuvieron a ciudadano colombiano que la tenía en cautiverio.

La tarde de este miércoles 29 de octubre, la División de Emergencias de la Policía Nacional rescató a una víctima que fue secuestrada y que se encontraba en el sexto piso de un edificio. La mujer intentó escapar y estando fuera de su encierro logró llamar a la PNP.

Ante la alerta de la fémina, los efectivos policiales se apersonaron al inmueble de seis pisos al cual ingresaron y encontraron a un hombre extranjero quien escondía armas dentro de una caja. Ante la presencia de las fuerzas del orden, el sujeto intentó deshacerse del armamento envuelto en toallas lanzándolo a una casa vecina contigua por un parabrisas.

Cabe señalar que el ciudadano oriundo de Colombia aún no ha sido identificado oficialmente, si bien brindó un nombre no le correspondería y las autoridades ya se encuentran investigando si habría más víctimas, ya que se presume que al menos dos mujeres permanecían raptadas.

La reacción de los vecinos ante este suceso

De acuerdo a información recopilada por Latina Noticias, el hecho ha sorprendido a los vecinos de la zona debido a que se trata de una vivienda en la que se alquila a diferentes personas de nacionalidad extranjera, razón por la cual no sospechaban.

No obstante, de acuerdo información de la Policía es en el sexto piso de este inmueble en el que permaneció en cautiverio hasta el momento a dos mujeres. Además, el parte policial señala que el varón y la mujer se encuentran detenidos.

Cabe resaltar que, esta otra mujer, más allá de encontrarse retenida, lo que podría ser es que se encontraba secuestrada o siendo víctma de trata de personas. Ello, aún está en materia de investigación.

Ahora lo que se tendrá que averiguar es qué realiaba esta fémina dentro de la vivienda. Asimismo, se debe verificar cuál es el estatus que tiene porque se ha confirmado que es de nacionalidad extranjera.

En resumen, en el distrito de Los Olivos, la Policía Nacional del Perú rescató a una mujer que se encontraba secuestrada debido a que escapó de vivienda en la que permanecía, tras ello las autoridades capturaron a ciudadano colombiano quien la tenía en cautiverio. Cabe señalar que, este sujeto aún no ha sido identificado.