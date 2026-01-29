Corte IDH: Luz Pacheco defendió la decisión del TC sobre el indulto a Alberto Fujimori y la ley de lesa humanidad 

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, justificó ante el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los polémicos fallos emitidos por el organismo a su cargo respecto al fallo que restituyó el indulto al exmandatario Alberto Fujimori y la vigencia de la Ley 32107, aprobada por el Congreso de la República, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Durante su exposición en el seminario "Derechos Humanos y sus desafíos, Diferentes miradas", realizado en Costa Rica, Pacheco afirmó que la mayoría de los miembros del Tribunal consideró que sus decisiones eran "más convencionales" que las resoluciones del tribunal supranacional.

"Ayer me dieron la oportunidad de explicarles por qué en dos decisiones de la Corte, la mayoría en el Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo. Y les di a todo el Pleno las razones por las cuales consideramos que nuestra decisión era más convencional incluso. Puede parecer un atrevimiento, pero eso es lo que nosotros vimos con toda honestidad intelectual", sostuvo.

La magistrada precisó que, salvo en los pronunciamientos sobre el caso de Fujimori y la Ley 32107, la jurisprudencia de la Corte IDH "ha enriquecido y enriquece" las labores dentro de su institución.

El indulto a Fujimori

Cabe recordar que, en el 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta bajo la figura de crímenes de lesa humanidad. La anterior conformación del Tribunal Constitucional restituyó los efectos de dicho indulto, pero la Corte IDH ordenó al Estado peruano no ejecutar la sentencia por contravenir la Convención Americana.

Sin embargo, años después, en noviembre de 2023, la nueva conformación del TC dispuso que se ejecute el fallo, argumentando que la Corte IDH no cuenta con competencias para ordenar a un Estado el no cumplir con una decisión de un tribunal nacional, como ocurrió años atrás.

La Ley 32107

Entre otros alegatos, el TC también discrepó con la Corte IDH respecto a lo estipulado en la Ley 32107, aprobada por el Congreso, que prescribe delitos de lesa humanidad. El tribunal supranacional había ordenado al Estado peruano dejar sin efecto la norma porque, de mantenerse vigente, vulneraría el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

El TC, en su sentencia, sostuvo que las obligaciones internacionales deben interpretarse respetando el "margen de apreciación nacional", lo que incluye la observancia de la Constitución y la determinación de los casos concretos que deben ser perseguidos penalmente.

La defensa de Luz Pacheco ante la Corte IDH refleja la tensión entre el Tribunal Constitucional peruano y el tribunal supranacional. Mientras la Corte IDH insiste en la protección de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, el TC reivindica su autonomía y la primacía del marco jurídico nacional.