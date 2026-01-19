¡Hasta por 8 horas SIN LUZ! Anuncian corte del servicio este viernes 23 de enero: AQUÍ todos los detalles

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Trabajas en casa y debes hacer uso de tu laptop o algún electrodoméstico? Conoce si te verás afectado con el corte de luz programado para este viernes, 23 de enero, y el motivo detrás de la interrupción temporal del servicio en algunas regiones del país.

Motivo del corte de luz este 23 de enero

A través de sus portales oficiales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) e Hidrandina mantienen informados a sus usuarios sobre dónde se ejecutarán los cortes de luz este próximo viernes, 23 de enero, para que tomen las medidas preventivas en lo que dura la interrupción del servicio.

Asimismo, señalan que el corte que se realizará es debido a trabajos de mantenimiento de redes en media tensión, como podado de árboles, cambio de estructuras, reubicación u otras acciones necesarias para seguir garantizando un servicio de calidad y su continuidad sin más contratiempos e inconvenientes a futuro.

En ese marco, las instituciones detallan que esta interrupción se ejecutará en Arequipa y en Cajamarca, ¿pero en qué zonas específicamente? Te revelamos a continuación:

¿Dónde será la interrupción del servicio eléctrico?

La SEAL indicó que el corte que ejecutará este viernes será en Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', en el siguiente horario:

Sin luz en las urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado desde las 7:30 a.m. a 9:30 a.m.: Cerro Colorado (Pueblo Viejo), La Hacienda, Víctor Andrés Belaúnde, Villa Corpac, Villa Florida, Zamacola. Circuito 704 Corpac.

Cerro Colorado (Pueblo Viejo), La Hacienda, Víctor Andrés Belaúnde, Villa Corpac, Villa Florida, Zamacola. Circuito 704 Corpac. También se realizará la interrupción del servicio en Cerro Colorado desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en esta zona: La Hacienda. Circuito Corpac desde REC-200541.

en esta zona: La Hacienda. Circuito Corpac desde REC-200541. Circuito 702 Cerro Colorado desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m.: Arqueta, Asociación Policial Campo Verde, Cerro Colorado (Pueblo Viejo), La Libertad, Residencial Monte Bello, Urbanización Quinta Luisa, Veracruz, Vía Evitamiento.

Sin luz en Cajamarca, ¿en qué zonas?

Por su parte, la empresa Hidrandina reportó en su página web que la interrupción del servicio el viernes será en Cajamarca, precisamente en el siguiente horario:

En el distrito de El Prado, en San Miguel, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Caseríos: Huacas De Oro, Huanchilla, Pueblo Libre, Payac, La Laguna. Sector Pozo Pampa.

en San Miguel, desde las p.m.: Caseríos: Huacas De Oro, Huanchilla, Pueblo Libre, Payac, La Laguna. Sector Pozo Pampa. En Unión Agua Blanca, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Caseríos: El Tingo, La Quinua, La Pauca, Lic Lic, La Compuerta, Lives, Ambudu, Marampampa, San Luis, Lucmapampa, Las Huacas, Platanar, Planar-Unión Aguas. Anexo Limoncarro, Sector Cercado La Laguna, Anexo Limón, Anexo El Guayo, Sector El Balcón, Anexo Santa Ana, Sector Llontos.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Caseríos: El Tingo, La Quinua, La Pauca, Lic Lic, La Compuerta, Lives, Ambudu, Marampampa, San Luis, Lucmapampa, Las Huacas, Platanar, Planar-Unión Aguas. Anexo Limoncarro, Sector Cercado La Laguna, Anexo Limón, Anexo El Guayo, Sector El Balcón, Anexo Santa Ana, Sector Llontos. En el distrito de San Gregorio , desde las 8:00 a las 4:30 p.m.: Caseríos: La Pajilla, Casa Blanca, La Aventuranza, San José, Barrios Altos, Miravalles, La Bervena, Minis, Varapaccha, El Sauce, Carnamu, Mirador, El Miradorcito, Ubidi, Los Reyes, Chaman, El Porvenir, San Juan Pampa, Nuevo San Martín, Pencapata, Tayal. Sector San Martín Viejo, Anexo Talambito, Anexo Nueva Jerusalén, Sector La Espina.

, desde las 8:00 a las 4:30 p.m.: Caseríos: La Pajilla, Casa Blanca, La Aventuranza, San José, Barrios Altos, Miravalles, La Bervena, Minis, Varapaccha, El Sauce, Carnamu, Mirador, El Miradorcito, Ubidi, Los Reyes, Chaman, El Porvenir, San Juan Pampa, Nuevo San Martín, Pencapata, Tayal. Sector San Martín Viejo, Anexo Talambito, Anexo Nueva Jerusalén, Sector La Espina. En San Miguel: Caseríos: Quinden, La Mascota, Monte Alegre. Anexo El Guayo, desde las 8:00 a las 4:30 p.m.

Caseríos: Quinden, La Mascota, Monte Alegre. Anexo El Guayo, desde las 8:00 a las 4:30 p.m. En Yonan, Cotumaza desde las 8:00 a 4:30 p.m.: Caseríos: Yatahual, Yubed y Anexo Terlen. La Bomba.

Cotumaza desde las 8:00 a 4:30 p.m.: Caseríos: Yatahual, Yubed y Anexo Terlen. En Tantarica: Anexo La Capilla desde las 8:00 a 4:30 p.m.

De esta manera, Seal e Hidrandina reportaron en sus plataformas oficiales que ejecutarán corte de luz en sectores de Arequipa y Cajamarca este 23 de enero, por lo cual, exhortan a los usuarios a tomar medidas preventivas.