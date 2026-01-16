Cortes de LUZ programados del 20 al 22 de enero: ¿Tu zona se verá afectada con la medida?

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian cortes de luz programados del 20 al 22 de enero. Conoce cuáles serán los distritos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio en Perú.

¿En qué zonas de Perú no habrá luz?

La empresa Hidrandina, a través de su portal web, informó sobre cortes programados de energía eléctrica en diversos distritos de la región La Libertad, así como en Áncash y Cajamarca. Según detalló, la interrupción del servicio programado para este martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de enero se deberá a una nueva jornada de trabajos de mantenimiento.

Entre las acciones que se ejecutarán en las fechas mencionadas están la subsanación de deficiencias, el cambio de transformadores, poda de árboles y mantenimiento de redes de distribución. En ese marco, si haces teletrabajo o piensas usar algún electrodoméstico esos días, lo ideal es que tomes tus precauciones desde ya y así evitar inconvenientes.

Ante la información revelada, conoce cuáles serán las zonas que se verán afectadas con este corte de luz temporal, según Hidrandina.

Interrupción del servicio este 20 de enero

Hidrandina reportó que uno de los cortes programados este martes, 20 de enero, será en Cajamarca:

Distrito de San Miguel : Pueblo San Miguel, C.P. Sayamud. Caseríos: Nunden, Villa Nunden, Saragoza, El Asma, Vitian, Nihuilan, Sayamud Bajo, Sayamud Alto, Lanchemayo, Huaylulupampa.

: Pueblo San Miguel, C.P. Sayamud. Caseríos: Nunden, Villa Nunden, Saragoza, El Asma, Vitian, Nihuilan, Sayamud Bajo, Sayamud Alto, Lanchemayo, Huaylulupampa. Distrito de Llapa, en San Miguel: Pueblo Llapa, C.P. Chilinmayo. Caseríos: Guerreros, Cercado Alto, Sabana Alto, Los Pinos, Huangaloma - Sabana, Mutuy, Playa El Tambo, Pampa Cuyoc, San Antonio De Ojos, Pabellón Chico, Pabellón Grande, Uchuquinua, Cobro Negro, Anexo Las Cruces Ojos, Anexo El Toro.

en San Miguel: Pueblo Llapa, C.P. Chilinmayo. Caseríos: Guerreros, Cercado Alto, Sabana Alto, Los Pinos, Huangaloma - Sabana, Mutuy, Playa El Tambo, Pampa Cuyoc, San Antonio De Ojos, Pabellón Chico, Pabellón Grande, Uchuquinua, Cobro Negro, Anexo Las Cruces Ojos, Anexo El Toro. Distrito de Catilluc : Caseríos: Pabellón Grande, El Empalme, Sector Valle Andino.

: Caseríos: Pabellón Grande, El Empalme, Sector Valle Andino. Distrito de Calquis: Caseríos: La Totora, La Dormida, El Palmito, Alto Palmito, Succhapampa, Nuevo San Miguel, Taulis Playa, Taulis Calquis, El Brete, El Medina, Valdivia, Cushuro, Galpón, Sector Castrejon.

Distrito de San Silvestre de Cochan: Caseríos: Quebrada Onda, Pampa Larga, Espina Amarilla, Tantachual Alto.

Caseríos: Quebrada Onda, Pampa Larga, Espina Amarilla, Tantachual Alto. Distrito de Tumbadén: Caseríos: Antivo La Ruda, Chaupirume, El Pucara.

Caseríos: Antivo La Ruda, Chaupirume, El Pucara. Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Sin luz el 21 de enero en La Libertad

En Trujillo, desde las 9:00 a 11:00 a.m. : Urb. La Rinconada: Av. Camino Real Mz. 16; Ca. Los Cipreses Mzas 16, 17, cdras 2, 3, 4; Ca. Los Rubíes Mz. 01, 1 A, 02, 2, 19; Ca. Los Zafiros mza D; Jr. Los Diamantes Mz. A, C, 18, 19, 21; Mz. 01 A, 1, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 A, 22 D, 9, A, A01, B, B21, C, C´, D, D´. Sector Rinconada de Pro Sol Naciente: Ca. Los Aguajes Nº 210; Ca. Los Ficus mza A; Mzas 19, 19 A, B, C.

: Av. Camino Real Mz. 16; Ca. Los Cipreses Mzas 16, 17, cdras 2, 3, 4; Ca. Los Rubíes Mz. 01, 1 A, 02, 2, 19; Ca. Los Zafiros mza D; Jr. Los Diamantes Mz. A, C, 18, 19, 21; Mz. 01 A, 1, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 A, 22 D, 9, A, A01, B, B21, C, C´, D, D´. Ca. Los Aguajes Nº 210; Ca. Los Ficus mza A; Mzas 19, 19 A, B, C. En Huanchaco desde las 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m.: Sector Los Huertos: Calle Los Eucaliptos Mz. Q, P09. AA.HH. Virgen Del Socorro: Mzs. P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P21, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q9, R, R13, R14, R15, R16, S.

Corte programado el 22 de enero

Finalmente, la empresa reportó que la interrupción de la energía eléctrica el jueves 22 de enero será en Áncash, precisamente en:

Chimbote desde las 10:00 a 3:00 p.m.: Caserío las Flores, Conjunto Habitacional El Milagro, Conjunto Habitacional Cascajal, Conjunto Habitacional El Botadero.

De esta manera, este 20, 21 y 22 de enero no habrá luz en las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca, según el último reporte de la empresa Hidrandina, en sus redes sociales.