Huacho: Hallan cuerpo de futbolista desaparecido en la playa El Colorado tras 12 días de búsqueda

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras 12 días de intensa búsqueda y de angustia, se halló el cuerpo de un futbolista que fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la playa El Colorado, en Huacho.

Hallan cuerpo de futbolista desaparecido en la playa El Colorado

Luego de casi dos semanas, tras una intensa búsqueda por mar y tierra, se halló el cuerpo del futbolista Adrián de la Cruz Danos varado en la playa Los Hornillos, en la ciudad de Huacho.

"Se encontró el cuerpo y la familia está feliz, una tranquilidad para toda la familia", manifestó ante los medios de comunicación una de los rescatistas del joven deportista.

Hay que recordar que el joven de 25 años fue arrastrado por la corriente del balneario El Colorado perdiéndose de vista en cuestión de minutos, el pasado domingo 1 de marzo.

En el momento de su ingreso al mar, en compañía de dos amigos, había presencia de una bandera roja que alertaba del peligro por el fuerte oleaje y desde entonces no había sido localizado.

Recordemos que estas labores de rescate participó la Policía Nacional del Perú (PNP), la Marina de Guerra, brigadas de rescate así como también se sumaron pescadores de la zona. Tras el hallazgo el cuerpo fue trasladado a la morgue de Huacho para las diligencias correspondientes.

"Agradezco a ellos que fueron como ángeles, que estuvieron de noche y de día ayudando a buscar a mi sobrino (...) agradezco a Dios y a todas las entidades que han estado presentes. Muchísimas gracias por fin llegó mi Adriancito a casa", expresó entre lágrimas la tía del deportista peruano.

Club en el que jugó se despide emotivamente del futbolista

Tras conocerse que fue hallado el cuerpo del futbolista Adrián de la Cruz Danos, el equipo en el que jugaba, el Club Sport Andahuasi, recurrió a sus redes sociales para despedirse emotivamente a través de un mensaje en el que expresan sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos por su sensible fallecimiento.

"Hoy despedimos a una persona que formó parte de nuestra familia deportiva y cuyo recuerdo quedará en quienes compartieron él dentro y fuera de las canchas", se lee en una publicación en su cuenta de Facebook.

Un día de luto vive el deporte de Huacho tras el hallazgo del cuerpo del joven futbolista Adrián de la Cruz Danos, que fue buscado por 12 días de manera ardua tras desaparecer en la playa El Colorado.