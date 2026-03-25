Sedapal anuncia corte de AGUA el 26 de marzo hasta por 15 HORAS: ¿Qué distritos se verán afectados?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua potable el 26 de marzo en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión del suministro.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Sedapal anunció, a través de su canal de difusión que la restricción temporal del servicio de agua potable este jueves se deberá a los trabajos de mantenimiento, empalmes de la red, limpieza de reservorios y otras acciones necesarias para asegurar que el recurso hídrico llegue a los hogares de los usuarios sin invonvenientes en un futuro.

En el marco de esa nueva jornada de corte de agua, la empresa estatal exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas, a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso desde ya en recipientes limpios y así aminorar el impacto de la suspensión que será de forma temporal.

Distritos afectados con suspensión del servicio

Durante el jueves 26 de marzo, diferentes distritos de la capital experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma oficial de Sedapal, que te revelamos a continuación:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces , A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac., Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, Urb. Los Jardines de San Vicente, P.I. Jardines de Santa Clarita sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce, Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca. Sector 406.

, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac., Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, Urb. de San Vicente, P.I. Jardines de Santa Clarita sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce, Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca. Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte de agua en Cieneguilla

Zonas afectadas: C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Asoc. Viv. Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Viv. La Rinconada), R-P3: C.P. Tambo Viejo zonas G y E.

zonas A, B, C, D, E y F (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Asoc. Viv. Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Viv. La Rinconada), R-P3: C.P. Tambo Viejo zonas G y E. Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Sin servicio en Ate

Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas sin agua: A.H. Huaycán Zona T, Organiz. de Talleres Santa Rosa Renacer de Julio, Franja Comercial, calles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Av. Andrés Avelino Cáceres.

En Lurigancho

Áreas afectadas: Urb. El Golf de Huampaní 1ra etapa, Condominio Sondor, Asoc. Los Linderos de Ñaña, Asoc. Boulevard de Ñaña, Urb. Sol de Huampaní 5ta etapa, Urb. Ñaña, Conjunto Residencial Golf de los Andes I y II, Asoc. 30 Amigos, A.H. Alto Perú, Urb. Pueblo de Gramalote.

1ra etapa, Condominio Sondor, Asoc. Los Linderos de Ñaña, Asoc. Boulevard de Ñaña, Urb. Sol de Huampaní 5ta etapa, Urb. Ñaña, Conjunto Residencial Golf de los Andes I y II, Asoc. 30 Amigos, A.H. Alto Perú, Urb. Horario: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Sedapal confirma así, a través de sus redes sociales, que ejecutará un nuevo corte de agua en distritos de Lima el jueves 26 de marzo como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento para optimizar la infraestructura hídrica.