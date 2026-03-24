Anuncian corte de luz el 25 de marzo: ¿Qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados?

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 25 de marzo. Revisa si tu zona no contará con electricidad en esa fecha.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Hasta 10 horas sin luz en distritos de Lima y Callao según el comunicado oficial de Pluz Energía Perú. La empresa reveló que la suspensión temporal del servicio eléctrico el miércoles se deberá a los trabajos de mantenimiento en la red para evitar averías o fallas futuras en el suministro.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con luz en sus hogares en un determinado horario.

Distritos afectados con el corte del servicio eléctrico

De acuerdo al cronograma que puedes consultar a través de este ENLACE los cortes de luz se ejecutarán en los siguientes distritos de Lima y el Callao. ¡Toma nota!

En San Martín de Porres

Zonas afectadas desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en: Asoc. Maryland Av. El Sauce Mz. A, B, C, D, E, F, calle 2 Mz. A, C, calle 3 Mz. E, calle 4 Mz. B, programa vivienda Reidencia Las Casuarinas del Norte Av. El Sauce Mz. C, Av. Los Eucaliptos Mz. A, B, Urb. Señor de los Milagros, Av. San Francisco Mz. C, D, calle 1 Mz. A, B, C, E, F, pasaje 3 Mz. D, E, pasaje 4 Mz. C, D, pasaje 5 Mz. B, C, Urb. Rivera Azul calle Los Eucaliptos Mz. B, J.

En Los Olivos

Áreas sin luz desde las 9:00 a.m. hasta la 3:00 p.m. en: A.H. 19 de Mayo Mx. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Av. Huaylas Mz. E, Av. Naranjal Mz. D, calle A Mz. M,

En Puente Piedra

Sin servicio eléctrico desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Las Orquídeas Mz, A, B, A.H. Los Lirios Mz. A, B, Asoc. Las Magnolias Mz. D, F, A.H. Las Begonias Mz. A, B, F. Asoc. Valle Hermoso Mz. A.

Sin luz en Independencia

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdras. 4 y 5, Av. Sacsayhuamán cdra. 3, calle Colquepata cdra. 3, Jr. Quiquijana cdra. 3, Av. Ollantaytambo cdra. 3, A.H. 6 de Mayo Mz. A.

En San Juan de Lurigancho

Sin luz desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. Canto Rey, Av. El Parque cdra. 5 Mz. D, Asoc. La Planicie de Canto Grande Mz. E, F, H, J, Asoc. Pro Viv. Garagay Mz. D.

Otras zonas afectadas con el corte de luz

Distritos afectados con el corte programado por Pluz.

Conocer con anticipación los detalles del corte de luz en distritos de Lima y Callao te ayudará a tomar medidas preventivas y proteger tus electrodomésticos por picos de tensión el 25 de marzo.