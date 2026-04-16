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Fiscalía inicia investigación contra el streamer peruano 'Cristorata' tras emitir comentarios racistas en directo

El Ministerio Público dispuso diligencias preliminares contra Christopher Puente, tras sus expresiones racistas durante una transmisión en directo, en agravio de la población indígena.

Fiscalía dispuso una "evaluación psicológica" para el creador de contenido.
Fiscalía dispuso una "evaluación psicológica" para el creador de contenido. (Composición Exitosa)

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 16/04/2026

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El caso de los comentarios racistas emitidos por el streamer peruano Christopher Puente Viena, conocido como 'Cristorata', sigue escalando en el ámbito institucional. Tras el rechazo público del Ministerio de Cultura y las disculpas difundidas por el propio creador de contenido, ahora la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de discriminación racial.

Investigación preliminar

La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos informó que se abrirá una investigación contra Puente por sus expresiones en agravio de la población indígena, emitidas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

El Ministerio Público señaló que se trata de un caso de presunta vulneración de derechos fundamentales, por lo que se aplicará el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación étnico-racial.

Diligencias dispuestas

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que el fiscal encargado del caso dispuso varias diligencias urgentes:

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  • La práctica de una evaluación psicológica al investigado.
  • La recepción de su declaración oficial.
  • La visualización y transcripción completa del video de la transmisión.
  • Otras acciones complementarias para esclarecer los hechos.

Estas medidas buscan establecer la responsabilidad penal de Puente y determinar si sus expresiones constituyen un delito de discriminación.

El incidente ocurrió durante una transmisión en la que Cristorata reaccionaba a los resultados preliminares de las elecciones generales. En ese contexto, lanzó comentarios ofensivos contra ciudadanos de regiones como Puno, Cusco y Ayacucho, lo que generó rechazo inmediato en redes sociales.

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El Ministerio de Cultura fue la primera institución del Estado en pronunciarse, anunciando en un primer momento que trasladaría el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos.

Streamer pidió disculpas

Horas después de la polémica, Cristorata publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reconoció la gravedad de sus palabras y ofreció disculpas. Sin embargo, ello parece no haberlo salvado de las acciones legales.

"Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad", escribió.

El inicio de la investigación marca un paso más en la institucionalización de la lucha contra el racismo en el país. De confirmarse la responsabilidad penal, Puente podría enfrentar sanciones que incluyen penas privativas de libertad. El caso también abre un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido digital y el impacto de sus mensajes en la convivencia democrática.

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