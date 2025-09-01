¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 1 de septiembre del 2025

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Inició septiembre y con ello muchos se preguntan cuál es el precio del dólar para este lunes 1 de septiembre de 2025 para ayudar a optimizar sus decisiones y proteger sus finanzas ante posibles variaciones del mercado. Por ello, te revelamos el tipo de cambio para la compra y venta de esta moneda estadounidense en nuestro país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

¿Sube o baja el precio del dólar? El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. En ese marco, es ideal que tengas en cuenta los valores reflejados por el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para ayudarte cambiar este billete en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones.

Compra: S/3.530

S/3.530 Venta: S/3.540

Otra fuente del Estado, confiable, donde puedes encontrar información sobre la cotización del dólar, es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según SUNAT.

Tipo de cambio en bancos del Perú

Los precios del dólar en los bancos del Perú tienen una importancia clave porque muchas personas y empresas compran o venden dólares directamente en estas entidades, y sus tasas influyen en operaciones cotidianas, préstamos, pagos internacionales, ahorros y más. Por ello, te revelamos los tipos de cambio que ofrecen algunos para la compra y venta de esta moneda estadounidense para este inicio de semana.

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.523 3.540 INTERBANK 3.490 3.585 BBVA 3.432 3.611 SCOTIABANK 3.508 3.548 BANCO DE LA NACIÓN 3.480 3.600 BANCO PICHINCHA 3.490 3.570

El precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.545.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Debes tener en cuenta que el precio del dólar este lunes, 1 de septiembre, puede variar conforme pasan las horas, ¿pero por qué?, pues bien, su fluctuación se debe a la interacción de múltiples factores como estos que te detallamos a continuación:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas, entre ellas la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS), el BCRP, Banco de la Nación (BN) y Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para este lunes 1 de septiembre y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.