Precio del dólar HOY en Perú: Verifica el tipo de cambio para este lunes, 6 de octubre

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estabilidad cambiaria genera confianza en inversionistas. Movimientos bruscos del dólar generan incertidumbre y riesgo financiero. Por ello, la importancia de conocer el precio de esa divisa en jornada de este lunes, 6 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar?

El precio del dólar en Perú constituye un factor determinante para la estabilidad económica del país, pues impacta directamente en el comercio exterior, la inflación, la deuda, las inversiones y el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Mantener un tipo de cambio estable resulta clave para generar confianza en los mercados. Por ello, su seguimiento constante es esencial tanto para las decisiones del Estado como para las de empresas y ciudadanos, es así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) reporta cuáles son los valores del día de la moneda estadounidense en nuestro país para la compra y venta.

LUNES, 6 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.464 S/ 3.468

¿A cuánto cerró el dólar en el último fin de semana?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) detalló en su portal oficial que el dólar cerró el viernes, viernes, 3 de octubre, en 3,4640, (con una apertura de 3,4760); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4649, con un máximo de 3,4730 y un mínimo de 3,4600.

Recuerda que saber el cierre del dólar en Perú es importante porque permite conocer el tipo de cambio oficial al final de cada jornada y con ello tomar decisiones económicas más informadas.

Cotización del cierre del dólar, según BCRP.

Tipo de cambio del dólar

Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio para este lunes sería:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.480

Para mantenerte informado sobre el comportamiento de esta divisa, no solo puedes entrar a la página oficial del BCRP o de Sunat, sino que también a estas otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

¿Por qué varía el precio del dólar?

El precio del dólar varía porque responde a la oferta y la demanda de la moneda extranjera en el mercado, así como a factores económicos y políticos, tanto nacionales como internacionales. Además de:

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Conocer el precio y tipo de cambio del dólar es vital porque influye en la economía de las familias, empresas y del país en general. Permite tomar decisiones más seguras en ahorro, inversión, consumo y comercio, este lunes,6 de octubre, precisamente cuando se realiza un paro de transportistas.