RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cotización del día

Precio del dólar HOY en Perú: Verifica el tipo de cambio para este lunes, 6 de octubre

Revisa aquí el precio de compra y venta del dólar en el Perú para hoy, lunes, 6 de octubre. Además, descubre dónde puedes cambiar la divisa de forma segura.

Precio del dólar en Perú.
Precio del dólar en Perú. (Gestión)

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La estabilidad cambiaria genera confianza en inversionistas. Movimientos bruscos del dólar generan incertidumbre y riesgo financiero. Por ello, la importancia de conocer el precio de esa divisa en jornada de este lunes, 6 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar?

El precio del dólar en Perú constituye un factor determinante para la estabilidad económica del país, pues impacta directamente en el comercio exterior, la inflación, la deuda, las inversiones y el poder adquisitivo de la ciudadanía. 

Mantener un tipo de cambio estable resulta clave para generar confianza en los mercados. Por ello, su seguimiento constante es esencial tanto para las decisiones del Estado como para las de empresas y ciudadanos, es así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) reporta cuáles son los valores del día de la moneda estadounidense en nuestro país para la compra y venta.

Tipo de cambio
LUNES, 6 DE OCTUBRE

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.464

       

S/ 3.468

    

¿A cuánto cerró el dólar en el último fin de semana?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) detalló en su portal oficial que el dólar cerró el viernes, viernes, 3 de octubre, en 3,4640, (con una apertura de  3,4760); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4649, con un máximo de 3,4730 y un mínimo de 3,4600.

Retiro AFP 2025: ¿Tu DNI termina en 3? Esta es la fecha que podrás solicitar hasta S/21,400
Lee también

Retiro AFP 2025: ¿Tu DNI termina en 3? Esta es la fecha que podrás solicitar hasta S/21,400

Recuerda que saber el cierre del dólar en Perú es importante porque permite conocer el tipo de cambio oficial al final de cada jornada y con ello tomar decisiones económicas más informadas.

Cotización del cierre del dólar, según BCRP.
Cotización del cierre del dólar, según BCRP.

Tipo de cambio del dólar

Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio para este lunes sería:

Cómo retirar dinero de tu AFP si no presentaste tu solicitud en la fecha según el último dígito de tu DNI
Lee también

Cómo retirar dinero de tu AFP si no presentaste tu solicitud en la fecha según el último dígito de tu DNI

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.480

Para mantenerte informado sobre el comportamiento de esta divisa, no solo puedes entrar a la página oficial del BCRP o de Sunat, sino que también a estas otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

¿Por qué varía el precio del dólar?

El precio del dólar varía porque responde a la oferta y la demanda de la moneda extranjera en el mercado, así como a factores económicos y políticos, tanto nacionales como internacionales. Además de:

  • Inestabilidad o cambios de gobierno.
  • Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.
  • Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Conocer el precio y tipo de cambio del dólar es vital porque influye en la economía de las familias, empresas y del país en general. Permite tomar decisiones más seguras en ahorro, inversión, consumo y comercio, este lunes,6 de octubre, precisamente cuando se realiza un paro de transportistas. 

Temas relacionados Compra del dólar cotización dólar precio del dólar tipo de cambio Venta del dólar

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA