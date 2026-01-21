Cotización del DÓLAR HOY en Perú: ¿Cuál es su precio y tipo de cambio este miércoles, 21 de enero?

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en cambiar dólares este miércoles 21 de enero, lo ideal es saber cuál es su precio actual en Perú. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio hoy y así evitar pérdidas o afectaciones en tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar afecta directamente tus finanzas, la economía nacional, influyendo en el costo de productos importados, el valor de tus ahorros, la rentabilidad de negocios o exportaciones, por lo cual mantenerse informado sobre su valor actual y comportamiento en Perú te permitirá tomar mejores decisiones para proteger tu poder adquisitivo e identificar el mejor momento para comprar o cambiar esta divisa.

Además, recuerda que entender cómo funciona el dólar en la economía peruana te ayuda a reducir riesgos y aprovechar oportunidades; pues bien, la moneda extranjera también puede presionar la inflación, ya que los comerciantes trasladan esos mayores costos al consumidor final. Una entidad del Estado que te permite identificar cuáles son las fluctuaciones de esa divisa de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Dicha entidad recopila los datos de las operaciones interbancarias y del mercado cambiario formal, lo que te permite tener una referencia confiable para operaciones comerciales y tributarias. A continuación te mostramos cuál es el precio del dólar este miércoles, 21 de enero, para la compra y venta:

MIÉRCOLES, 21 DE ENERO
COMPRA VENTA
S/ 3.353 S/ 3.363

Estos valores reflejan una leve variación en la mañana de hoy, en comparación con los últimos días, en especial ayer, 20 de enero, donde la compra era de S/3.353 y la venta de S/3.366, de acuerdo a lo señalado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tipo de cambio del dólar paralelo

El tipo de cambio paralelo suele reflejar de manera más precisa la oferta y demanda real de dólares en el país. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio para hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Sin embargo, con el paso de las horas, esta cotización puede cambiar, ¿por qué? Pues debido a una serie de factores, entre ellos:

Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).

La intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

del Perú (BCRP). El precio de las commodities.

Ley de oferta y demanda.

Inestabilidad política o económica.

Así cerró el dólar ayer, 20 de enero

Según el BCRP, el dólar cerró el martes, 20 de enero, en S/3,3580 (con una apertura de 3,3620), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3569, con un máximo de 3,3590 y un mínimo de 3,3560.

Así cerró el tipo de cambio del dólar ayer, 20 de enero.

