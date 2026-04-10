Cuatro casos sospechosos de sarampión en Arequipa: Dos serían adultos

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hasta cuatro casos sospechosos de sarampión se han presentado en la región de Arequipa luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) emitiera una alerta epidemiológica por el incremento de casos a nivel nacional. Entre los pacientes en observación se presentan dos adultos.

Cuatro posible casos

Se reportan que dos menores de edad y dos adultos serían posibles casos de sarampión en Arequipa. Ante ello, la jefa de inmunizaciones de la Gerencia de Salud de Arequipa, Giovana Valdivia, dio precisiones sobre los casos sospechosos de sarampión en la región.

La autoridad sanitaria indicó que se ha iniciado el descarte de estos casos mediante la toma de muestras de sangre que han sido enviadas a Lima y que el Instituto Nacional de Salud (INS) determinará si son positivos o no.

Indicó que las pruebas se han enviado el pasado 8 de abril y que parte de los resultados ya estarían listos. Sin embargo, dio a conocer que a más tardar el próximo lunes 13 de abril se contará con los resultados finales.

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Pacientes se encuentran estables

La jefa de inmunizaciones indicó que los cuatro pacientes se encuentran bajo vigilancia médica y se están tratando los síntomas que presentan. Así, señaló que estos se encuentran estables y a la espera de resultados.

"El estado de salud está garantizado, se está controlando las sintomatologías, se está atendiendo a los niños. Lo más importante que cuando es un caso sospechoso es ya actuar ante las personas que están alrededor", precisó.

Señaló que entre los casos se encuentra una bebe de 13 meses, caso proveniente de Majes, un bebe menor de 1 año, un adulto de 25 y otro de 30 años.

Indicó que los síntomas se presentan como una infección respiratoria entre los cuales se encuentran fiebre alta y manchas rojas en la piel que aparecen en el rostro y se extienden en el cuerpo.

Por otro lado, la prevención es importante, ya que más de 150 mil peruanos, entre adultos y niños, se encuentran dentro de la población vulnerable de ser contagiado con sarampión.

La razón del incremento de casos: las bajas coberturas de vacunación a nivel nacional y mundial, que se ha incrementando tras la ocurrencia de la COVID-19.

Los cuatro casos presentados en Arequipa, dos menores de edad y dos adultos, se encuentran bajo vigilancia médica hasta descarta sí son casos confirmados. Por su parte, se recomienda la vacunación completa contra la sarampión.