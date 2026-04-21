Tragedia en Villa el Salvador: Muere trabajador de limpieza tras fatal choque entre bus de ETUPSA 73 y camión de basura

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tragedia se registró este martes 20 de abril en Villa el Salvador, luego de que el fatal choque entre un bus de ETUPSA 73 contra la parte trasera de un camión recolector de basura provocara la muerte instantánea de un trabajador de limpieza, quien se encontraba en medio de los dos vehículos.

Bus de ETUPSA 73 impacta contra camión de basura y aplasta trabajador

El accidente de tránsito ocurrió entre las 7 y 8 de la mañana en la avenida Revolución, cuando el conductor del bus de transporte público, Giancarlos Cárdenas Campos, avanzaba a excesiva velocidad. Fue ahí cuando el vehículo, que registra la placa B3W-784, impactó contra el camión de la Municipalidad de VES.

Penosamente, el trabajador Juan Carlos Pomalaya Quinto falleció casi instantáneamente, mientras que tres pasajeros, quienes estaban al interior de esta unidad de transporte público, resultaron heridos.

En diálogo con Exitosa, Manuel Ramírez, gerente de seguridad ciudadana de Villa el Salvador, señaló que el accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes serán proporcionadas por el municipio, y que los heridos fueron atendidos inmediatamente por la ambulancia municipal.

En tanto, aseguró que el conductor responsable fue intervenido por la comisaría de Pachacámac y ha sido trasladado a ella, en donde se le someterá a las investigaciones correspondientes.

"Este incidente debe ser investigado y no podemos permitir hechos de esta naturaleza por la irresponsabilidad del conductor al hacer una maniobra brusca y que, lamentablemente, tengamos la pérdida de un trabajador", declaró Ramírez.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un trabajador de limpieza pública falleció tras un accidente en Villa El Salvador, donde un bus de la empresa Etupsa 73 terminó impactando contra un camión de basura. Otras tres personas resultaron heridas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/IdkL5nHEPt — Exitosa Noticias (@exitosape) April 21, 2026

Según Ramírez, el chofer del ómnibus de color verde quería recoger pasajeros en el punto del siniestro, al ser una zona especial para recojo, Sin embargo, ha realizado una mala maniobra, "ha calculado mal y ha impactado a la compacta".

El funcionario indicó que la Municipalidad de VES invoca a las autoridades para que las investigaciones puedan dar con una sentencia firme contra el responsable de la muerte del trabajador de limpieza.

Hombre de 42 años falleció tras ser arrollado por un tren cuando dormía

A las 4 de la mañana de este martes, un hombre falleció tras ser arrollado por un tren cerca al cruce con El Agustino, en Santa Anita. Según reportó TVPerú, la víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, de 42 años. De acuerdo a testimonios, este retornaba a su casa después de laborar y se había quedado dormido en las vías de un ferrocarril.

Tanto las personas presentes en el lugar, como el conductor del vehículo, se dieron cuenta de la presencia del occiso cuando ya había sido atropellado.

En Villa el Salvador, un trabajador de limpieza murió instantáneamente tras un fatídico accidente donde un bus de ETUPSA 73 impactó contra la parte trasera de un camión de basura.