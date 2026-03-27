De la cancha a la cocina: El 'Tigre' Gareca sorprende al preparar tradicional Leche de Tigre

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El entrenador argentino y exdirector técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video colaborativo con el chef Rodrigo Fernandini.

La propuesta fue clara: enseñar al 'Tigre' a preparar la tradicional Leche de Tigre, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía peruana. "Les voy a demostrar que tengo mi sazón en la cocina", dijo Gareca al iniciar la grabación, mientras se disponía a cortar el pescado en dados, aunque con cierta dificultad en la técnica.

Junto a Fernandini, Gareca mezcló los ingredientes principales: cebolla, ajo, culantro, ají limo, sal, jugo de limón y caldo de pescado, además de los cubos previamente cortados. Tras licuar y filtrar la sustancia, el entrenador se mostró sorprendido por el aroma, que le recordó al ceviche. El chef le explicó que la Leche de Tigre es considerada "el alma" de ese plato.

Preferencias del 'Tigre'

Durante la grabación, Gareca confesó que prefiere disfrutar la Leche de Tigre acompañada de chicharrón de pescado, por lo que procedió a freír piezas adicionales para completar su preparación. Finalmente, ambos sirvieron el platillo en copas y lo degustaron frente al público digital.

Antes de concluir, Fernandini aprovechó para anunciar la segunda edición del Buenazo Fest, que se realizará el 23 y 24 de marzo en el distrito de Magdalena. El evento reunirá lo mejor de la cultura y gastronomía peruana. Gareca aceptó la invitación, generando expectativa sobre su presencia en el festival.

#RicardoGareca #LecheDeTigre #BuenazoFest #Buenazo ♬ sonido original - Rodrigo Fernandini @chefrodrigofernandini Leche de Tigre con El Tigre 🐯🔥 Un lujo total compartir cocina con el profe Ricardo Gareca, alguien que marcó para siempre la historia de nuestro fútbol. ⚽️🙌🏽 Atentos todos, que este 30 de marzo se estrena @La sustancia digital con el tigre Gareca 👀, un espacio donde el profe tendrá conversaciones sin filtro con grandes figuras del deporte. Y para los que ya se antojaron... este y muchos más platos los podrán disfrutar en el @Buenazo Fest este 23 y 24 de mayo. 🔥🍽️ Nos vemos ahí. ¡Simplemente... Buenazo! 👊💥 #RodrigoFernandini

Posible director del Cristal

La aparición del 'Tigre' en un video gastronómico no pasó desapercibida en Perú, donde su figura sigue siendo recordada por la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Además, en círculos deportivos se comenta sobre la posibilidad de que Gareca pueda tener algún acercamiento con Sporting Cristal, aunque el tema no fue abordado en el video.

Fue durante un reciente edición del programa 'Fútbol Satélite' donde se mencionó la posibilidad de que Gareca figure como alternativa para dirigir al equipo del Rímac. El periodista Kevin Pacheco habría consultado con el entorno del entrenador y reveló que, pese a que el 'Tigre' no contempla dirigir en el Perú, la única condición para que ello se concrete es que la directiva le ofrezca un proyecto a largo plazo.

La participación de Ricardo Gareca en la preparación de la Leche de Tigre junto a Rodrigo Fernandini fue recibida con entusiasmo por los seguidores peruanos. Más allá de la anécdota culinaria, el gesto refuerza la conexión del entrenador con la cultura local y mantiene viva la simpatía que aún genera en el país.