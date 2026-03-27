Con Sonne y Gruber desde el arranque: El probable once de la Selección Peruana para enfrentar a Senegal

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a las canchas este sábado 28 de marzo para enfrentar a Senegal en el Stade de France de París desde las 11:00 a.m.(hora local). Este encuentro marcará el debut de Mano Menezes en el equipo de todos quien ya alista lo que será su once titular el cual presentará más de una sorpresa.

Con Sonne y Gruber desde el arranque

Para comenzar, en el aco no habrá variantes ya que Pedro Gallese continuará siendo el portero titular. En la línea defensiva es donde aparecen las novedades pues todo hace indicar que Oliver Sonne irá como lateral derecho, mientras que Fabio Gruber será uno de los centrales en la saga.

Su acompañante será Miguel Araujo, quien es uno de los más experimentados en esta convocatoria. Por el lateral izquierdo estará Marcos López para completar los cuatro futbolistas de la línea defensiva que tiene en mente el estratega brasileño.

En la mitad de la cancha también habrá varios rostros conocidos ya que Yoshimar Yotún y André Carrillo se perfilan como titulares. Por su parte, el centrocampista principal será Erick Noriega de gran presente de Gremio de Porto Alegre.

Habrá sorpresas en el once titular de la Selección Peruana.

En la zona de ataque repetirán el plato los tres posibles titulares ya que la fecha FIFA anterior fueron alineados por parte de Manuel Barreto. Joao Grimaldo irá por el extremo derecho, Kenji Cabrera por el izquierdo, dejando como único punta al goleador de Universitario, Alex Valera.

Once de la Selección Peruana: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Joao Grimaldo usará la 10 en la Selección Peruana

Otro tema que se pudo conocer en las últimas horas, es el jugador que utilizará la 10 de cara al amistoso ante Senegal. A pesar de que Jairo Concha utilizó este dorsal en la anterior fecha FIFA, ahora el encargado será Joao Grimaldo.

El volante nacional prefirió volver a la 17 con la que habitualmente juega en Universitario por lo que ahora es el turno del ex Sporting Cristal.

En resumen, se reveló el posible once de la Selección Peruana para enfrentar a Senegal en el Stade de France de París. Oliver Sonne y Fabio Gruber apuntan a ser titulares para el duelo ante el campeón de África. El encuentro está programado para jugarse este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m.(hora local)