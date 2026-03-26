Alianza Lima celebra a Guillermo Viscarra tras histórica victoria de Bolivia frente a Surinam: "Solo un paso más"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La victoria de Bolivia frente a Surinam en Monterrey tuvo un eco especial en Perú. Alianza Lima, club donde milita el arquero Guillermo Viscarra, celebró el triunfo con un mensaje directo a su jugador: "¡Solo un paso más, Billy!", acompañado de aplausos y corazones azules.

El gesto reforzó el vínculo entre el guardameta y la institución blanquiazul, que lo reconoció como protagonista de una jornada histórica para la selección boliviana.

Una atajada clave

Viscarra fue figura en el partido al evitar el 1-0 de Surinam con una intervención memorable. El defensor Myenty Abena quedó solo frente al arco y remató con potencia, pero el arquero achicó rápido y, con reflejos felinos, desvió el balón con la cabeza. Esa acción sostuvo a Bolivia en un momento crítico y fue celebrada como símbolo de entrega y carácter.

El encuentro, disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, comenzó cuesta arriba para Bolivia. Surinam se adelantó en el segundo tiempo, pero la "Verde" reaccionó con goles de Moisés Paniagua (72') y Miguel Terceros (80'), sellando el 2-1 definitivo. La remontada desató la euforia de la hinchada y abrió la posibilidad de volver a un Mundial después de 32 años.

Solo un paso más

Con este triunfo, Bolivia avanzó a la final del repechaje intercontinental, donde enfrentará a Irak el próximo martes 31 de mayo en Monterrey. El ganador de ese partido obtendrá el último cupo al Mundial FIFA 2026. Para la selección altiplánica, se trata de una oportunidad histórica: regresar a la máxima cita del fútbol tras su última participación en Estados Unidos 1994.

¡Solo un paso más, Billy!👏🏾💙 pic.twitter.com/N2uAWfavNS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 27, 2026

La prensa boliviana destacó la juventud de figuras como Paniagua y Terceros, mientras que en Perú el protagonismo de Viscarra fue resaltado por Alianza Lima y sus hinchas. El mensaje "solo un paso más" sintetiza la esperanza compartida: que el arquero blanquiazul pueda celebrar no solo con su club, sino también con su selección, una clasificación que marcaría época.

El triunfo de Bolivia frente a Surinam no solo acercó a la "Verde" al Mundial 2026, sino que también reforzó la conexión entre Guillermo Viscarra y Alianza Lima. La atajada con la cabeza y el mensaje de aliento del club peruano se convirtieron en símbolos de un momento que podría quedar grabado en la historia del fútbol sudamericano.

Ahora, todo se va a definir en el último partido: Bolivia está a "solo un paso más" de volver a la Copa del Mundo, un logro que marcaría un hito en su historia futbolística.