Delia Espinoza afirmó no temer a Patricia Benavides tras denuncia constitucional: "Yo responderé"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, presentó el pasado lunes 25 de agosto, una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, actual titular del Ministerio Público, a quien acusa de incurrir en infracción a la Constitución y en los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Ahora, Delia Espinoza, brindó una entrevista a un medio radial en el que aseguró no temer a Patricia Benavides tras la acusación en su contra.

No teme a Patricia Benavides

Durante la entrevista con Radio Yaraví de Arequipa, se le consultó a la actual titular del Ministerio Público, si es que había cometido los delitos por los que le acusa Patricia Benavides. Al respecto, señaló con firmeza que no fue notificada acerca de los hechos que se le atribuyen.

"No tengo temor a ninguna denuncia, la verdad no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen porque no he sido notificada todavía. Es una difusión pública, pero no sé de qué se trata, en todo caso yo responderé", señaló la fiscal de la Nación a la emisora.

Asimismo, Espinoza Valenzuela indicó que no le da mayor importanica a dicha situación porque "cuando se tiene conciencia limpia no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia". En tal sentido, añadió: "Cualquier investigación, me presentaré haré mis descargos como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado".

Además, afirmó que dichas denuncias en su contra son porque tienen como trasfondo el cumplimiento de sus funciones "por hacer respetar la constitucionalidad, la ley". En consiguiente aseguró:

"No se trata de que voy a obedecer ilegalidades. Los buenos fiscales conocemos el derecho, lo aplicamos y lo hacemos respetar. No tengo temor como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen temor y no debería haber temor".

Se pronuncia sobre comentarios de Boluarte

En otro momento, se refirió acerca de los comentarios expresados por la presidenta de la República Dina Boluarte sobre el allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte.

"Nosotros no peleamos, hacemos cumplir la ley, defendemos la legalidad como lo señala la Constitución. Defendemos y hacemos respetar los intereses públicos (...) ¿Cómo puede ser considerado la persecución de un presunto delito considerado desestabilizar un Gobierno? o ¿es que hay algo que se está ocultando?", opinó Delia Espinoza.

De este modo, en diálogo con un medio radial de Arequipa, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró no temer a la denuncia constitucional en su contra interpuesta por Patricia Benavides.