Roger Waters sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Deberían escuchar sus demandas"

El músico británico Roger Waters se pronunció sobre el anuncio de huelga de hambre por parte de Betssy Chávez, quien permanece recluida en el penal de Mujeres en Chorrillos. Sobre ello, indicó que las autoridades peruanas deberían escuchar las demandas de Betssy y así puedan evitar que "muera".

Pide salvar a Betssy Chávez y liberación de Castillo

Mediante su cuenta oficicial de 'X', antes Twitter, el cantante de Pink Floyd mostró su indignación al conocer el caso de la expremier del Gobierno de Pedro Castillo. Al respecto, indicó que el Perú necesita un Gobierno que represente a la población. "Por favor, salven a Betssy Chávez y por favor, salven a Pedro Castillo", exigió.

"Betssy Chávez está en huelga de hambre, morirá en cuatro días a partir de ahora si nosotros el pueblo no nos levantamos y persuadimos a la clase oligarca de que deberían escuchar sus demandas para que pueda sobrevivir y con suerte, volver a ser primer ministra", dijo en un video publicado el último martes 26 de agosto.

De tal modo, el cantante indicó que su pronunciamiento sobre esta situación se realiza debido a que recibió un correo electrónico en donde una persona, la cual no identifica, le pidió apoyar a Betssy Chávez públicamente; ello luego que la expremier anunciara que sigue adelante con su huelga de hambre seca tras no ser escuchada sobre los presuntos maltratos y abusos en su contra.

En tal sentido, recordó que Chávez fue expresidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo. Además, señaló que mientras Castillo lideraba el Perú, el país era una democracia, en donde el pueblo eligió a Castillo como presidente.

Sin embargo, aseguró que existe una elite dominante en Perú, "los oligarcas", quienes se "apoderaron del país" y pusieron a un nuevo presidente, en referencia a Dina Boluarte.

Betssy Chávez acusa al gobierno de hostigamiento

Como se recuerda, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, reapareció en juicio oral que afronta por el caso 'Golpe de Estado', tras continuar con la huelga de hambre seca por denuncias contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

"Yo tengo al INPE encima mío. Hoy día, en mi sexto día de huelga de hambre, todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido, lamentablemente, mayor hostilización en mi contra. Yo estoy segura que esta situación va a culminar cuando se vaya Dina Boluarte, el tema de hostilización conmigo es constante", señaló.

