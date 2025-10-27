Delincuentes exigen pago de S/40 mil a dueño de gimnasio: "Estoy muy decepcionado de las autoridades"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dueño del gimnasio atacado por segunda vez, en el distrito de San Martín de Porres, reveló que viene siendo víctima de extorsión por sujetos que le exigen pagar S/40 mil para salvaguardar su vida.

Ataques consecutivos

En menos de dos semanas individuos atentaron hasta dos veces contra el negocio usando la misma modalidad, llegaron a través de una motocicleta para abrir fuego contra el local.

Gracias a las cámaras de seguridad del gimnasio, durante la madrugada del 15 de octubre se observa a dos individuos llegar al frontis del lugar y es el copiloto, vestido con polera gris y llevando un casco quien dispara en reiteradas oportunidades contra el comercio.

En aquel entonces, la Policía Nacional del Perú llegó para cercar la escena y los peritos de criminalística hallaron siete casquillos de bala, pero pese a ello, el negocio continuó brindando sus servicios.

En esa oportunidad, los delincuentes enviaron un video del ataque al dueño del comercio, registrado la madrigada del último 26 de octubre, en el que se les observa pasar en la motocicleta por el local y disparar en innumerables ocasiones.

El gimnasio en cuestión, se encuentra en el segundo y tercer piso de un edificio, mientras que en el primero hay un minimarket. Los vidrios del establecimiento siniestrado se encuentran en un 80% rotos, y otras zonas cuentan con los impactos de bala, esta vez el negocio del primer nivel no fue ajeno a lo sucedido, pues cayó un proyectil en la puerta del lugar.

'Loco Alberto' exige S/40 mil

Exitosa logró conversar con el dueño de este comercio, quien tras el segundo atentado confirmó que es víctima de extorsión y detalló que le exigen pagar un gran monto de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.

" 40 mil soles a cambio de seguir respirando y que no iban a tocar a mis parientes. (...) El tipo que me escribe, que es peruano, me escribe con el alias el 'Loco Alberto' . Hice la denuncia en la Dirincri, fue bastante lento la verdad, estoy muy decepcionado de las autoridades porque como ve, ni siquiera un patrullero pasa por acá", explicó el propietario.

Asimismo, detalló que más de 4 negocios de la zona también vienen siendo extorsionados, algunos estarían pagando hasta a dos organizaciones criminales.

"Le pido ayuda al presidente de la República José Jerí, al ministro del Interior, por favor que vean este caso y tomen mi situación como un ejemplo de lo que pueden hacer por todos nosotros", dijo.

El dueño del gimnasio de San Martín de Porres hace este pedido tras sufrir dos ataques consecutivos contra su negocio por parte de delincuentes que exigen el pago de S/40 mil a nombre del 'Loco Alberto'.