Mininter no aclara si PNP intentó frustrar captura de 'El Monstruo' en Paraguay

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', un peligroso delincuente buscado desde el año pasado y cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

El operativo, realizado en la localidad de San Roque en San Lorenzo, Paraguay, fue producto de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú, la Policía paraguaya y en algunos momentos la Policía brasileña.

Según explicó Malaver, la investigación se centró en los últimos tres meses y medio, siguiendo la ruta del dinero del delincuente, lo que permitió desarticular gran parte de su aparato logístico y financiero.

En esa línea, se intervino a más de 30 integrantes de su organización, incluidos familiares, lo que debilitó su capacidad de operar en distintos países de Sudamérica.

El ministro detalló que 'El Monstruo' se mantenía en movimiento entre Paraguay, Brasil y Bolivia, utilizando documentación falsa y cambios en su apariencia física para evadir a las autoridades.

Sin embargo, la información proporcionada oportunamente por la División de Crimen Organizado de Perú permitió que la Policía paraguaya realizara la intervención.

Traslado y situación legal de 'El Monstruo'

Malaver señaló que, tras su captura, el delincuente se encuentra en proceso de identificación y registro de los bienes encontrados en el inmueble.

Respecto a su retorno al Perú, indicó que se evalúan dos caminos legales: la extradición o la expulsión, siendo esta última una alternativa más rápida.

El ministro destacó que ya existen coordinaciones entre las cancillerías y las policías de ambos países para concretar el traslado lo antes posible. También reconoció que el proceso cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros, que semanas atrás aprobó la documentación necesaria para la captura internacional del delincuente.

Asimismo, Malaver remarcó que esta operación forma parte del Plan Perú Seguro, estrategia impulsada desde la Presidencia de la República que prioriza la investigación criminal con inteligencia operativa y apoyo tecnológico.

Malaver evita responder sobre presunto aviso de la PNP

Durante la entrevista con Exitosa, el ministro fue consultado sobre una información proveniente de Paraguay: si la propia Policía Nacional del Perú habría alertado a 'El Monstruo' de que estaba rodeado, lo que habría puesto en riesgo el operativo.

Ante esta pregunta, Malaver evitó dar una respuesta directa. Se limitó a señalar que "cuando se realizan buenos trabajos también aparecen comentarios" y pidió prudencia hasta que concluyan las investigaciones. Añadió que lo importante es que el delincuente ya se encuentra capturado y que toda la información será comunicada posteriormente de manera transparente.

Con ello, el titular del Interior dejó en suspenso un tema sensible que podría comprometer la imagen de la PNP en un caso de alto impacto nacional. No obstante, resaltó el esfuerzo conjunto de los detectives peruanos y paraguayos, felicitando la labor profesional y silenciosa de la Policía en esta operación.

La captura de 'El Monstruo' representa un golpe significativo contra el crimen organizado, pero también abre interrogantes sobre la posible existencia de filtraciones dentro de la Policía peruana, un asunto que hasta el momento el ministro del Interior prefirió no aclarar.