Despiste de combi en Villa María del Triunfo: Un muerto y varias personas heridas en avenida 26 de noviembre

02/11/2025

En la tarde del domingo 2 de noviembre se registró un accidente vehicular que afectó a varias personas. En la avenida 26 de noviembre, en la zona de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, muchos heridos y un fallecido fue el saldo que dejó el violento despiste de una combi de transporte público.

Combi terminó en medio de la vía

La unidad se estrelló contra un poste de alumbrado público, a altura del paradero 5, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante y acabe recostada en la vía. Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos de la zona se acercaron para tratar de auxiliar a los pasajeros que iban en el interior.

Según refirieron varios testigos, la unidad regresaba del cementerio Virgen de Lourdes, conocido como Nueva Esperanza. De acuerdo a la versión de uno de los presentes, varias de las personas a bordo eran de la tercera edad y tras sufrir el vaciado de los frenos, se dio contra el poste.

Hasta la escena del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la del serenazgo. También se movilizaron dos camiones del Cuerpo General de Bomberos y cuatro ambulancias para socorrer a los agraviados que quedaron regados en el asfalto.

#LOÚLTIMO Combi se accidentó en la Av. 26 de Noviembre en VMT. Varios heridos. pic.twitter.com/TWxW1AA2NM — Roger García (@RogerAderly) November 2, 2025

La combi que cubre la ruta Lurín - Surquillo, acabó recostada del lado de la puerta donde suben los pasajeros en plena vía, provocando que el tránsito se interrumpiera por unos minutos. Esto se debió a que la fuerza del choque provocó que el poste se cayera y junto a los escombros que dejó el vehículo, invadieron la vía.

Atención de bomberos en la escena

Las seis unidades que llegaron hasta este sector de Nueva Esperanza fueron las AMB106, AMB120-2, MED11-3, MED-28, M105-1 y M106-1, según la información ofrecida en el portal de Emergencia 44 horas del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú.

El personal atendió a los heridos que se encontraban en el interior de la unidad y que debido al vuelco, quedaron en posiciones incómodas para ser retiradas. Algunas fueron revisadas por los paramédicos en el lugar, mientras que otros debieron ser trasladadas a centros de salud cercanos.

Debido al choque de una combi de transporte público contra un poste en la avenida 26 de noviembre, a la altura del paradero 5 de Nueva Esperanza, varias personas resultaron heridas. Testigos hablaron sobre un posible muerto, que sería una mujer, lo que no se confirmó al cierre de la nota.