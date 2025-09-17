Detonan explosivo en vehículo de regidor de Carabayllo: "Es un tema político, yo no tengo empresa"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, unos sujetos detonaron un explosivo en el auto del regidor de Carabayllo, Yhony Montero Castro. El hecho se dio cuando el vehículo rojo de esta autoridad se encontraba estacionado a las afueras de su vivienda cuando se produjo la explosión.

De inmediato, los vecinos del lugar señalaron que este podría ser un caso más de extorsión ya que estos criminales suelen actuar bajo esta modalidad. Sin embargo, el propio afectado descartó esta posibilidad asegurando que no cuenta con ningún tipo de negocio.

Regidor descarta extorsión tras detonación de explosivo en su auto

En diálogo con la prensa y a solo unas horas del atentado, Yhony Montero Castro señaló que no maneja dinero ni tampoco recibió ninguna llamada extorsiva en las últimas horas que haya dado pie a este atentado. Sin embargo, el regidor señaló que este suceso se debe a razones políticas y por su trabajo dentro de la Municipalidad de Carabayllo.

"No quiero afirmar, pero voy a suponer de que este es un tema político. Yo no tengo empresa, no manejo dinero, solamente como regidor y vecino antiguo vengo trabajando duro en el distrito haciendo faenas, labores sociales en beneficio de Carabayllo. Esto lo que han hecho para mi es algo sorprendente. Yo no tengo problemas con nadie y no es extorsión", indicó a la prensa.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El regidor de Carabayllo, Yhony Montero Castro, se pronunció luego de que delincuentes detonaran un artefacto explosivo en su vehículo y manifestó que podría tratarse de un "tema político".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774... pic.twitter.com/6EpkdVu7yW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2025

Pedirá garantías para su vida

En esa misma línea, Montero Castro lamentó el abandono del Estado en materia de seguridad ya que su distrito y gran parte de la capital se encuentran a merced de los delincuentes. A su vez, señaló estar muy preocupado por la integridad de su familia y especialmente de sus tres hijos.

Por ello, indicó que solicitará garantías para su vida a la Policía Nacional del Perú que ya investiga el caso para dar con el móvil del mismo.

"Lamentablemente nos han abandonado, no hay nada en el distrito ni a nivel nacional. Miren este realidad, no es justo que un regidor o un vecino humilde le hagan esto. Yo no manejo dinero, soy provinciano, yo cantaba en los carros, he pedido limosna y así he salido adelante. Yo me debo a mis vecinos de Carabayllo y tengo tres hijos por lo que estoy preocupado", añadió.

En resumen, el regidor de Carabayllo que sufrió un atentado en la madrugada cuando explosivos destruyeron su auto, descartó que el motivo sea por extorsión y aseguró que las razones son meramente política.