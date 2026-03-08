Día Internacional de la Mujer: Estos son los saludos de reconocimiento de las principales instituciones del Estado

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco el Día Internacional de la Mujer en el Perú, diversas instituciones del Estado han expreso su reconocimiento por su papel en el desarrollo de nuestra sociedad y su mensaje de compromiso hacia la igualdad de sus derechos.

En ese sentido, hoy domingo 8 de marzo, te compartimos los pronunciamientos por el aniversario número 51 a nivel mundial que rinde homenaje a toda la lucha social que significó la reivindicación de sus derechos en todas partes del mundo.

¿Qué dicen desde el Estado por el Día Internacional de la Mujer?

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no podía faltar su mensaje a todas las peruanas por su día. La cartera que ahora preside Hary Yzarra destacó la "fuerza, resiliencia y el aporte invaluable" de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

En representación del Poder Ejecutivo se pronunció esta mañana la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Desde San Borja, la primera ministra aseveró que el gobierno del presidente José María Balcázar no se detendrá en su lucha para hacer prevalecer y respetar los derechos de todas las mujeres del Perú.

"Desde el Gobierno reafirmo mi compromiso de seguir impulsando espacios donde el talento, el esfuerzo y la capacidad de las mujeres contribuyan a seguir desarrollando nuestro Perú", enfatizó.

Acompañada de un imagen con tres peruanas de la costa, la sierra y la selva, el Congreso de la República reconoció el "liderazgo y la contribución de las mujeres al país". En ese sentido, reafirmaron su compromiso para seguir impulsando leyes para su "protección, desarrollo e igualdad".

El Tribunal Constitucional, organismo liderado por Luz Pacheco, también saludó a todas las mujeres en su día. Asimismo, reafirmaron su labor para "garantizar la igualdad ante la ley, erradicar la discriminación y proteger sus derechos fundamentales a través de la justicia constitucional".

El Ministerio Público hizo lo propio con un mensaje donde también reafirman su "defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra toda forma de violencia".

Mensaje del papa León XIV las mujeres por su día

El Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibido para el papa León XIV. Desde la plaza San Pedro por el III domingo de Cuaresma, el sumo pontífice exhortó a todo el mundo a renovar el compromiso por el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer.

"Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia: a ellas, en modo especial, va mi solidaridad y mi oración", expresó.

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente esta importante efeméride desde 1975, los derechos de la mujer en nuestro país empezaron a hacerse respetar en 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que garantizaba su participación al sufragio. Al año siguiente, por primera vez fueron parte de una jornada electoral y, en aquella ocasión, nueve mujeres lograron ingresar al Congreso, siendo en total ocho diputadas y una senadora.

En esta fecha tan importante para todo el mundo, en el Perú también se hace sentir el compromiso de velar por los derechos de las mujeres, tal como la historia y su lucha lo exige.