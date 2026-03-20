Influencer falleció durante transmisión en vivo debido a una hemorragia cerebral

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad de las redes sociales se encuentra consternada luego de que una influencer falleció durante una transmisión en vivo debido a una hermorragia cerebral cuando emitía contenido de venta a través de plataformas digitales.

Influencer falleció durante transmisión en vivo

Wang Yefei, creadora de contenido conocida en el mundo de las redes sociales como 'Sister Whang Za' perdió la vida los 39 años tras ser víctima de un colapso mientras realizaba una transmisión en directo.

Cabe señalar que este desafortunado suceso se registró el pasado 9 de marzo en la provincia de China, Shanxi, en la que la joven influencer se encontraba realizando contenido de venta mediante plataformas digitales.

En medio del en vivo Yefei comenzó a mostrar signos de que no se sentía del todo bien. En las imágenes se aprecia cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello antes de advertir a su audiencia de que no se encontraba bien.

Minutos después, se desvaneció frente a la cámara y pidió a su equipo que avisara a los servicios de emergencia. Esta retransmisión que apenas llevaba 36 minutos se tuvo que ver interrumpida.

De acuerdo a medios locales, la influencer china fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero lamentablemente falleció aproximadamente 11 minutos después. Según las primeras informaciones médicas apuntan a una hemorragia en el tronco encefálico como causa de su deceso.

Además, un dato relevante es que según su círculo cercano Yefei habpia sufrido episodios recurrentes de dolor de cabeza en meses anteriores. No obstante, no constaba con que padecierta de una enfermedad que se le haya sido diagnosticada.

Çin'de yayın yapan ünlü fenomen Wang Yefei (39), canlı yayında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.



• Yefei'nin günde ortalama 11 saat yayın yaptığı ve düzensiz uyuduğu öğrenildi. pic.twitter.com/7ygLt1w6cq — Şahin Özkan (@sahinozkan0) March 16, 2026

Restaba importancia a síntomas y tenía arduo ritmo de trabajo

Frente al lamnetable desenlace, una de las mejores amigas de la creadora de contenido, Hua Mei explicó que la fallecida restaba importancia a los dolores de cabeza que sufría y que solía recurrir a analgésicos para aliviarlos. Además resaltó que Wang Yefei era una mujer muy trabajadora y empeñosa.

Hay que mencionar que su familia le había recomendado con anterioridad que se someta a pruebas médicas para esclarecer el origen de dichos dolores de cabeza, pero hizo caso omiso.

Ella se desempeñaba como como vendedora de ropa, alimentos y productos para el hogar a través de Internet, esta actividad la impulsaba mediante transmisiones diarias en la plataforma Weibo.

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse que una influencer falleció durante una transmisión en vivo tras ser víctima de una hermorragia cerebral.