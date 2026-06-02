Tres amigos viajan de Argentina a EE.UU. en bicicleta rumbo al Mundial 2026 para ver a su selección

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El viaje de tres amigos argentinos se convirtió en una historia que mezcla pasión, locura y resistencia. Desde Gualeguaychú partieron en bicicleta rumbo a Estados Unidos con un objetivo claro: llegar a Kansas City para acompañar a la Selección Argentina en su debut mundialista.

Tras recorrer 17 países y enfrentar todo tipo de desafíos, hoy transitan los últimos kilómetros de una travesía que parece salida de una novela de aventuras.

El inicio del sueño

La expedición comenzó el 16 de agosto de 2025, cuando Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini se despidieron de sus familias y emprendieron el viaje desde la Municipalidad de Gualeguaychú.

No era la primera vez que Silio se lanzaba a una aventura semejante: ya había llegado en bicicleta a Rusia 2018 y Qatar 2022, pero esta vez el desafío era mayor, cruzar todo el continente americano.

El recorrido los llevó por las llanuras de Argentina y Uruguay, las montañas de Bolivia y la costa del Pacífico en Perú. En Ecuador y Colombia vivieron momentos de tensión: en Machala quedaron en medio de un motín carcelario con saldo de asesinatos, y en el sur colombiano un coche bomba explotó cerca del camino que transitaban.

A ello se sumaron la altura, el calor extremo y el cansancio acumulado, pruebas que pusieron a prueba su resistencia física y mental.

Encuentros memorables

No todo fue adversidad. En San Antonio, Texas, tuvieron la oportunidad de compartir un momento con Manu Ginóbili, reconocido exjugador de baloncesto. Recorrieron la cancha de los Spurs, tomaron mates y café junto a la madre del exbasquetbolista y conversaron sobre la vida.

"Fue un momento muy lindo", relataron, destacando que viajar en bicicleta les permitió conocer de verdad cada país, con lo bueno y lo malo, pero sobre todo con su gente.

La recta final

Hoy, a solo 700 kilómetros de Kansas City, los tres amigos aseguran que la parte más dura ya quedó atrás. El cuerpo está cansado pero responde, y la mente está enfocada en disfrutar los últimos kilómetros. Su meta es encontrarse con Lionel Messi y la Scaloneta, y cerrar una travesía que ellos mismos definen con una sola palabra: "locura".

La historia de Miguel, Yamandú y Vicente es más que un viaje: es un testimonio de pasión por el fútbol y de la capacidad humana de transformar un sueño en realidad. Atravesaron 17 países, enfrentaron violencia, altura y cansancio, pero también vivieron encuentros inolvidables y descubrieron culturas diversas.

Ahora, con la meta a la vista, su aventura se convierte en símbolo de lo que significa seguir a la Selección: un acto de fe, resistencia y amor incondicional.