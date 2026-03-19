Convierten BAÑOS de colegio en SALÓN de clases para niños de tercer grado en colegio de Ayabaca

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el caserío de El Sauce, ubicado en el distrito de Sapillica, Ayabaca, en Piura, padres de familia han tenido que convertir los servicios higiénicos en salones de clases para que sus hijos no pierdan el año escolar.

Para ello, desmontaron inodoros, lavatorios, conexiones de agua y otros implementos sanitarios a fin de acondicionar el espacio y garantizar que los más de 400 alumnos de nivel básico de este centro educativo continúen sus jornadas escolares.

Inodoros por carpetas

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la comunidad educativa del colegio "El Sauce" se organizó para desmantelar lavatorios e inodoros de un antiguo módulo sanitario.

Esta medida fue adoptada ante el riesgo de colapso de las paredes de adobe de las aulas originales, que resultaron dañadas por las recientes lluvias.

El objetivo fue ganar espacio para instalar pizarras y carpetas en un ambiente que originalmente no fue diseñado para la enseñanza, pero que hoy es el único refugio seguro para los menores.

Esta situación crítica se originó luego de que las intensas lluvias debilitaran las estructuras de adobe de la institución. Tras la aparición de grietas profundas y desprendimientos, seis aulas fueron declaradas inhabitables, dejando a cientos de niños a la intemperie.

Enseñar en estos espacios acondicionados representa una dificultad constante para los docentes debido a la limitada ventilación y la escasa iluminación, condiciones que no favorecen el aprendizaje. Cerca de 400 escolares de zonas de extrema pobreza están expuestos a accidentes constantes.

No obstante, sostienen que se trata de la única opción para que los escolares de esta zona rural no pierdan el acceso a la educación básica.

"Lamentablemente, tenemos aulas por caerse, que son de adobe y representan un peligro para los niños. Las madres tienen que hacerse de diferentes ideas para transformar este lugar (baño) que va a quedar bien", señaló uno de los representantes de la institución.

Un llamado a las autoridades

Dentro de la institución educativa, un total de seis salones fueron declarados inhabitables, pues las paredes se encuentran en condiciones precarias.

A pesar de las constantes gestiones ante la Dirección Regional de Educación de Piura, la ayuda no llega. Los padres denuncian que las solicitudes para el envío de aulas prefabricadas han sido ignoradas, mientras sus hijos siguen estudiando en condiciones que vulneran su dignidad.

La comunidad exige la intervención inmediata del Ministerio de Educación (Minedu) para la instalación de módulos temporales y el inicio de un proyecto de reconstrucción integral que garantice la seguridad de los niños piuranos.