¿Por qué se come pescado en Semana Santa? El origen y significado de esta práctica

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Semana Santa es considerada como una de las celebraciones más importantes del calendario en el Perú. En esos días, la población recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, donde se mantienen tradiciones como el evitar comer carne roja y el consumir pescado como símbolo de recogimiento.

El origen de la tradición

La tradición de no consumir carne en Semana Santa, especialmente durante el Viernes Santo, tiene su base en la práctica por la abstinencia promovida por la Iglesia Católica. Esta costumbre impulsa a los fieles a no consumir alimentos considerados lujosos, tales como la carne roja, en señal de respeto y penitencia.

Esta abstinencia buscaría que los creyentes vivan estos días con mayor sencillez y reflexión. Es por ello, que el pescado se convirtió en una alternativa válida, pues históricamente fue considerada como una opción más accesible y humilde.

Además, esta práctica no solo se limita a lo alimenticio. Representa un acto de disciplina personal, donde los creyentes buscan enfocarse en el sentido espiritual de la fecha, dejando de lado excesos o comodidades.

El pasaje de Evangelio de Lucas 5:4-11 narra la pesca milagrosa en la que Jesucristo pide a sus discípulos lanzar nuevamente las redes, logrando una captura abundante tras una noche sin resultados. Este episodio no solo muestra un milagro, sino que refuerza el valor simbólico del pescado dentro del cristianismo, asociado a la fe, la obediencia y la misión espiritual.

Esta práctica no solo se limita a lo alimenticio.

Significado religioso

Más allá de la comida, el verdadero sentido de esta tradición está relacionado con el sacrificio de Jesucristo. Durante el Viernes Santo, se recuerda su crucifixión, por lo que la Iglesia promueve actos de recogimiento y respeto.

En ese marco, comer pescado no es una obligación por el alimento en sí, sino por lo que representa: una forma de recordar el sacrificio y practicar la humildad. Esta costumbre se ha mantenido a lo largo de los siglos y ha sido adoptada en distintos países, incluyendo Perú.

También existe un simbolismo adicional. En los primeros tiempos del cristianismo, el pez fue utilizado como un signo de identificación entre los creyentes. Este elemento reforzó su vínculo con la fe, consolidando su presencia en celebraciones religiosas.

Hoy en día, la tradición continúa vigente y se adapta a cada cultura, pero mantiene su esencia original. La Semana Santa sigue siendo un periodo de reflexión donde prácticas como la abstinencia buscan reforzar valores espirituales en millones de personas. El consumo de pescado en Semana Santa, la abstinencia de carne y el significado religioso siguen siendo parte central de esta celebración.