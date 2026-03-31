Congreso aprobó ampliar la vigencia de la ley que regula los taxis colectivos hasta el 2031

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Transportes del Congreso aprobó ampliar la vigencia de la Ley N.º 31096, que regula los taxis colectivos. El dictamen fue aprobado el 30 de marzo, extendiendo el régimen vigente más allá del plazo inicialmente establecido.

Votación del dictamen en el Congreso

El dictamen fue aprobado con 8 votos a favor y 7 abstenciones, y establece una prórroga adicional de cuatro años una vez que culmine el plazo vigente en diciembre de 2027.

Con ello, el Parlamento allana el camino para prolongar un régimen de transporte que ha sido objeto de cuestionamientos desde su aprobación.

El dictamen establece que el plazo adicional de tres años (para la formalización) culmina el 24 de diciembre de 2027 y dispone su ampliación por cuatro años, extendiendo su vigencia hasta el 24 de diciembre de 2031.

Durante este periodo, se mantendrá vigente el reglamento del servicio temporal de transporte en automóviles colectivos.

Medida buscaría "garantizar la continuidad del proceso de formalización"

Inicialmente, la ley contemplaba una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitiera una opinión favorable.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la comisión, Juan Carlos Mori Celis, señaló que la medida busca garantizar la continuidad del proceso de formalización.

"Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente", señaló el titular de la comisión, Juan Carlos Mori, durante la sustentación.

Sin embargo, la norma ha sido objeto de críticas desde su origen. En 2021, el Poder Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que la ley sea declarada inconstitucional, frente al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano y que con frecuencia se violan las reglas de tránsito.

Ley 31096 y su alcance en el transporte

La Ley N.º 31096 regula el servicio de taxis colectivos en el país. Fue promulgada en el año 2020 con el objetivo de formalizar el transporte terrestre de pasajeros. Culminaba en el 2027, pero dictamen aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso modifica plazo.

Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, son los de la clasificación vehicular M1, con carrocería sedán o station wagon, establecida por el Decreto Supremo 058-2003-MTC.