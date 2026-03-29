Presidente José Balcázar visita Chiclayo y asegura que su gobierno impulsará obras en Lambayeque

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la República, José Balcázar, visitó este domingo la ciudad de Chiclayo como parte de una agenda de trabajo en el norte del país. En declaraciones para Exitosa, el mandatario aseguró que su gestión atenderá las principales demandas de infraestructura en Lambayeque y anunció una reunión con autoridades regionales y municipales para este miércoles 1 de abril en Palacio de Gobierno.

Carretera Cutervo-Chiple

Durante su recorrido, Balcázar destacó el inicio de los trabajos en la carretera Cutervo-Chiple, una obra que había quedado paralizada desde el gobierno de Dina Boluarte. El mandatario recordó que la suspensión de la obra generó protestas de ronderos que llegaron a bloquear la carretera central, situación que se resolvió tras el cambio de gobierno.

"Estamos de tránsito a Chiple porque vamos a iniciar la carretera de Cutervo-Chiple que motivó una paralización hace mucho tiempo en época de Dina Boluarte y suspendieron la huelga porque dejó el poder. Ronderos habían tomado la carretera central", señaló.

Cabe recordar que, según Provías Nacional, ya se han iniciado labores de conservación en este tramo, considerado vital para la conectividad de la región Cajamarca y la salida de productos agrícolas hacia otros mercados regionales.

Agenda en Chiclayo

El presidente explicó que su visita a Chiclayo incluye reuniones con el municipio provincial y el gobierno regional de Lambayeque. Asimismo, anunció que este miércoles 1 de abril se reunirán en Palacio de Gobierno las autoridades regionales y municipales de Lambayeque para definir prioridades en infraestructura.

"Luego voy a ir un momento aquí al municipio de Chiclayo a ver sus problemas y después al gobierno regional. Esta es una agenda general de todas las obras que ahora ellos me propongan y en Lima ellos están citados para el día miércoles, ese día debe estar el gobierno regional y la alcaldía, porque tenemos que darle todo a Lambayeque".

Entre las demandas más urgentes de Lambayeque figuran la mejora de vías de acceso, proyectos de agua y saneamiento, y la modernización de infraestructura hospitalaria. La reunión en Lima busca establecer un cronograma de ejecución y financiamiento para estas obras, en un contexto donde la región reclama mayor atención del Ejecutivo.

La visita de José Balcázar a Chiclayo marca el inicio de una agenda de infraestructura que busca atender las necesidades de Lambayeque y Cajamarca. Con el reinicio de la carretera Cutervo-Chiple y la convocatoria a autoridades regionales en Palacio de Gobierno, el mandatario busca mostrar un compromiso directo con las regiones, en medio de expectativas por obras largamente postergadas.