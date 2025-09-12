DNI electrónico GRATIS para personas con discapacidad: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo en septiembre

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Septiembre llega con buenas noticias! El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Red Alivia Perú, lanzan campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) para personas con discapacidad. Conoce aquí los puntos de atención para obtener este documento.

Campaña gratuita para personas con discapacidad

Reniec anunció que dejarán de emitir los convencionales documentos de identidad de color azul, para los adultos, y el amarillo para menores de edad, para solo dar paso a la masificación del DNI electrónico 3.0, catalogado por dicha entidad como el más seguro y moderno de Latinoamérica.

Como parte de su campaña, aprobada por Resolución Jefatural 144-2025, decidieron que aquellos que adquieran por primera vez este DNIe lo hagan con un precio promocional hasta el 31 de diciembre del 2025:

S/ 30.00 para mayores de 17 años.

S/ 16.00 para menores de edad.

En medio de esta decisión de Reniec junto a Conadis y la Red Alivia Perú, realizarán jornadas de emisión gratuita del DNI electrónico para personas con discapacidad en Lima y Callao, con el propósito de garantizar el acceso a la identidad digital.

Puntos de atención para obtener el DNI electrónico

La campaña, que se llevará a cabo desde el viernes, 12 de septiembre, brindará atención personalizada, ya que orientará a los beneficiarios sobre el proceso de solicitud y entrega del DNIe. Asimismo, Conadis revela que los módulos permitirán la emisión del documento digital y toda la información necesaria para que las personas puedan gestionar su trámite sin costo alguno.

En ese marco, te revelamos cuáles son los puntos de atención en Lima y Callao para poder obtener, de manera presencial, este documento que incluye una tarjeta de policarbonato y un microchip, que además de servir como identificación, permite realizar trámites electrónicos de forma segura. ¡Toma nota!

Viernes 12 de septiembre : CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en la Av. Santa Rosa 578, La Perla - Callao.

: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en la Av. Santa Rosa 578, La Perla - Callao. Lunes 15 de septiembre : Casa del Adulto Mayor, en la Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 de Ciudad Satélite - Ventanilla.

: Casa del Adulto Mayor, en la Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 de Ciudad Satélite - Ventanilla. Viernes 19 de septiembre : CEBE Miraflores - Jr. Erick Díaz E. Cabre S/N (alt. cdra. 26 de la Av. Tomás Marsano) - Miraflores.

: CEBE Miraflores - Jr. Erick Díaz E. Cabre S/N (alt. cdra. 26 de la Av. Tomás Marsano) - Miraflores. Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo - Calle Diderot - 313, Urbanización La Calera - Surquillo.

CEBE Surquillo - Calle Diderot - 313, Urbanización La Calera - Surquillo. Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao - Jr. Vigil N° 535 - Bellavista - Callao.

¡Recuerda! Según el cronograma de la campaña, el horario de atención será desde las 9: 00 a.m. hasta el mediodía.

Requisitos para tramitar el DNIe

Las personas con discapacidad permanente deberán presentar estos siguientes documentos para poder tramitar su documento:

Declaración jurada de discapacidad de carácter permanente.

de discapacidad de carácter permanente. Ficha registral firmada (formato entregado en el módulo).

firmada (formato entregado en el módulo). Copia certificada del acta de nacimiento (no será necesaria si está en la base de datos del Reniec).

(no será necesaria si está en la base de datos del Reniec). Recibo de servicio básico no mayor a seis meses.

De ser el caso, carné de estudiante o constancia de estudios.

En definitiva, Conadis y Reniec siguen buscando la forma de que las personas con discapacidad puedan acceder de forma gratuita al DNI electrónico, por lo cual, revelaron los puntos de atención de la campaña que realizan para su obtención en Lima y Callao desde este 12 de septiembre.