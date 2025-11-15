Dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este sábado, 15 de noviembre?

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar te permitirá cuidar mejor la economía de tu hogar. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este sábado, 15 de noviembre para proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar este sábado?

Aunque el sol es la moneda oficial en Perú, gran parte de las operaciones comerciales, financieras e incluso de ahorro se relacionan con la moneda estadounidense. Es por ello que se destaca la importancia de estar siempre informado sobre cuál es su fluctuación diaria, ya que dicha divisa tiene un impacto directo en diversos aspectos, tanto a nivel macroeconómico como para los ciudadanos de a pie.

Así que si estás pensando en cambiar o comprar dólares este sábado debes verificar primero cuál es el precio de esa moneda en el país. Una entidad del Estado que te permite conocer este dato es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta.

Recuerda que el dólar Sunat sirve para calcular el impuesto a la renta en Perú y es utilizado para ser considerado para el cálculo y pago de otros impuestos y temas de aduana. A continuación revisa cuál es el comportamiento del dólar en nuestro país este 15 de noviembre:

SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este viernes 14 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.365 S/ 3.374

Tipo de cambio mercado paralelo

¿Subió o bajó el tipo de cambio? Pues bien, según las cifras reveladas líneas más arriba, se pueda apreciar una leve variación, en comparación al día de ayer, viernes 14 de noviembre, cuando la compra era de S/3.361 y la venta a S/3.368.

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paraleo o casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375

¿Por qué varía? Pues bien, el valor de esta divisa fluctúa debido a factores clave como tasas de interés en EE. UU., inestabilidad política y económica. Por lo cual, si deseas proteger tus finanzas, es ideal mantenerse siempre informado sobre el tipo de cambio del dólar de forma diaria.

Precio del dólar Sunat y mercado paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer: en 3,650, (con una apertura de 3,3735), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,701, con un máximo de 3,3780 y un mínimo de 3,3630.

En ese marco, se reveló que el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando $104 millones por primera vez desde 2020 para reducir la volatilidad del tipo de cambio. Con esta medida, la autoridad monetaria busca preservar la estabilidad del sol en un contexto internacional marcado por movimientos financieros que también influyen en la cotización del dólar.

Cierre del tipo de cambio del viernes, 14 de noviembre.

Así que si estás pensando en planificar mejor tus finanzas y anticipar cambios en precios del dólar, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para este sábado, 15 de noviembre.