Temblor remece Perú en la mañana de HOY: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del sismo sentido este martes?

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último temblor sentido en la mañana de este martes, 2 de diciembre, según el último reporte del Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude el Callao este martes

A través de sus redes sociales, el IGP, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente que se dedica a la investigación, monitoreo y estudio de fenómenos geofísicos para la seguridad de la población, reportó que el temblor se registró alrededor de las 11:41 a.m. de este martes, a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao.

Sin embargo, el movimiento telúrico también se sintió en distintos puntos de la capital peruana, debido a que la profundidad fue de 44 kilómetros y tuvo una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli, con una latitud de -12.40 y una longitud de -77.52.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0786

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 2, 2025

Temblor en Lima y Callao: ¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el sismo de magnitud 4.6 que remeció Lima y Callao tuvo como epicentro el mar.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas; sin embargo, se exhorta mantener siempre la calma ante una situación similar o de mayor magnitud. Además, el COEN-INDECI resalta la importancia de conocer los elementos que no pueden faltar en tu mochila para emergencias: alimentos no perecederos y kits de primeros auxilios.

Temblor en Lima y Callao tuvo como epicentro el mar.

¿Se activa alerta de tsunami tras el sismo de hoy?

En diálogo con Exitosa, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, indicó que el sismo de magnitud 4.6 que remeció Lima y el Callao no cumple con las condiciones para provocar un tsunami.

"El evento sísmico ocurrió muy cerca de la zona costera, del distrito de Bellavista. (¿Podría generar tsunami?) No, no. Los eventos sísmicos de magnitudes mayores a 7 sí tienen la probabilidades, eventos menores no generan tsunami", expresó en diálogo con el programa 'Exitosa te Escucha'.

Marina de Guerra se pronuncia tras el temblor de 4.6

Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra confirmó lo reportado por el presidente ejecutivo del IGP. A través de su cuenta oficial de X, descartaron que el evento sísmico de 4.6 sea un riesgo de tsunami en el litoral costero.

"No genera tsunami en litoral", se lee en el mensaje de la institución encargada de cumplir funciones de observación, registro y control de actividades técnico - administrativas en forma permanente en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

02-12-25 11:41:41

Magnitud: 4.6 Mw

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Profundidad: 44.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/RvuAdyziao — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 2, 2025

Este temblor nos recuerda que debemos estar alertas y preparados al saber que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de 4.6 que remeció Lima y Callao este martes, 2 de diciembre.