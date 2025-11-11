Piura: Rescatan cría de puma que fue hallada en estado de vulnerabilidad en fundo agrícola de Sullana

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región de Piura, en la provincia de Sullana, trabajadores de la zona Montelima se llevbaron una gran sorpresa al hallar una cría de puma completamene sola en medio un área agreste.

Rescatan a cría de puma

El animal fue encontrado por trabajadores de la empresa Caña Brava en una zona agreste de Montelima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana. El mamífero, de apenas unos días de nacido, fue hallado solo y en estado de vulnerabilidad.

Específicamente, a este pequeño puma concolor los colaboradores lo observaron cuando retiraban una manguera de riego y se sorprendieron al percatarse de una madriguera improvisada, algo totalmente ajeno al paisaje.

El descubrimiento de este pequeño felino ocasionó que estas personas alertaran de este descubrimiento de manera inmediata al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), solicitando su intervención para garantizar la protección y el rescate del animal.

Cabe resaltar que, hasta el momento se desconoce el paradero de la madre por lo que el área se mantiene en total vigilancia. Al respecto, se presume que podría encontrarse en las inmediaciones.

Cría de puma concolor que fue hallada en zona agreste de Sullana

Bajo resguardo de Serfor

Cabe señalar que, si bien el reporte fue por un total de cuatro crías, el personal de Serfor solo halló a una de las crías que es una hembra de aproximadamente dos semanas de nacida.

Tras ello, fue evaluada y atendida por veterinarios, quienes confirmaron que se encontraba con buen estado de salud, aunque vulnerable por su edad. Conforme a los protocolos, la devolvieron al lugar donde fue hallada con el objetivo de que su madre retorne.

Sin embargo, esta no regresó y no hubo ningún rastro de la hembra adulta por lo que Serfor decidió tenerla consigo y brindarle la atención médica necesaria y monitoreo constante a fin de que encuentre en total protección.

Por su parte el especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra, manifestó que es probable que la madre no regrese al sitio donde dejó a esta cría y que se velará por el bienestar de esta.

Es así que, trabajadores de la empresa Caña Brava en una zona agreste de Montelima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, hallaron una cría de puma concolor en pleno estado de vulnerabilidad. Tras ello alertaron a SERFOR para que tengan a buen recaudo al mamífero de apenas unos días de nacido.