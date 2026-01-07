San Martín de Porres: Presidente José Jerí lideró operativos inopinados junto a otras autoridades

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, el presidente de la República, José Jerí, lideró una serie de operativos inopinados en el distrito de San Martín de Porres. En compañía del jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola y otras autoridades, llegó a varios puntos de esta jurisdicción en Lima Norte.

Presente en varios operativos

En la acción también estuvo presente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. El mandatario se encargó de supervisar el despliegue de las unidades tácticas encargadas del control territorial en este distrito. Una de las actividades se realizó en la cuadra 25 de la avenida José Grande.

A esta altura se realizó la intervención de una vivienda, donde se encontraron cartuchos de dinamita, un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, y se detuvo a dos personas.

¡En guerra contra la delincuencia en Lima Norte!

Luego, el mandatario junto a las unidades de la PNP se movilizaron hacia las avenidas Habich, Universitaria y la Panamericana Norte. En estos puntos se inspeccionó los megaoperativos que efectivos policiales y elementos de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo.

También estuvieron presentes el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, y el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, José Zapata.

Supervisión de comisarías

Para constatar el correcto funcionamiento de ciertas dependencias policiales de Lima Norte, el jefe de Estado visitó en los últimos días comisarías en San Martín de Porres y Carabayllo. Allí pudo verificar la capacidad operativa, uniéndose al patrullaje articulado, además de mantener conversaciones con con el persona sobre inseguridad ciudadana.

En la noche del 5 de enero el mandatario participó de una reunión de trabajo que formó parte de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Para ello se han articulado acuerdos y acciones conjuntas diseñadas para fortalecer la prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado, con la participación de los sectores involucrados.

Crímenes en SMP

Los crímenes no dejan de ocurrir en esta jurisdicción de Lima Norte y uno de los más recientes homicidios fue el del chofer Gilbert Champi, quien hace dos días fue acribillado por un presunto sicario. Ante el miedo de ser víctimas, la empresa Etnosa, para la que trabajaba, anunció el cese temporal de sus operaciones.

