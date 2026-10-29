Luis Galarreta: "Estamos a 92 días y ya se ha hecho mucho más de lo que en 5 años en otros gobiernos"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó las acciones realizadas durante sus primeros 92 días de gestión y aseguró que se han logrado avances superiores a los registrados en otros gobiernos durante cinco años. El premier brindó estas declaraciones desde Tumbes, donde lideró la entrega de ayuda humanitaria a las familias del distrito de Casitas, afectadas por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.

Luis Galarreta participa en actividad en Tumbes

Durante la actividad, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que el Ejecutivo busca reforzar su presencia en las zonas afectadas para atender las necesidades urgentes de la población y garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias climáticas.

Además, afirmó que en estos 92 días desde que asumieron el cargo, vienen ejecutando mayores acciones en comparación de otros gobiernos.

"Estamos a 92 días y ya se ha hecho mucho más de lo que se ha hecho en cinco años en otros gobiernos", afirmó Galarreta.

Defiende facultades para combatir la criminalidad

En otro momento, el premier reiteró la decisión del Gobierno de enfrentar la delincuencia y explicó que el Ejecutivo ha solicitado facultades para establecer un marco legal que respalde las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"Quiero dejar esa constancia de nuestra clara decisión de enfrentar a la criminalidad como se tiene que enfrentar a estos delincuentes y para eso hemos pedido facultades, justamente para darle el marco legal a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía", manifestó.

Asimismo, explicó que una de las facultades solicitadas busca agilizar la declaración de emergencia en los distritos afectados por el fenómeno El Niño, evitando procedimientos burocráticos prolongados.

Gobierno coordina acciones frente al fenómeno El Niño

Por otro lado, Galarreta transmitió el mensaje de la presidenta Keiko Fujimori, quien se encuentra de viaje para conocer experiencias de otros modelos de penales implementados en Latinoamérica.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros precisó que, pese a su ausencia, mantiene comunicación permanente con la mandataria para coordinar las acciones relacionadas con la emergencia climática y la inseguridad ciudadana.

"Quiero dejar el mensaje de la presidenta Fujimori quien justamente esta en un viaje de trabajo para traer las experiencias de otros modelos de cárcel que existen en Latinoamérica y son exitosos", señaló Galarreta.

Finalmente, el premier Luis Galarreta destacó que el Gobierno reafirmó su intención de continuar desplegando acciones de asistencia humanitaria y fortaleciendo la respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño, así como las estrategias para combatir la criminalidad en el país a los 92 días que llevan ejerciendo el cargo.