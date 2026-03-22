El Agustino: Agentes terna se disfrazan de vendedores ambulantes para detener a "Cobracupos"

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a un presunto extorsionador en El Agustino tras ejecutar un operativo encubierto donde se hicieron pasar por vendedores ambulantes de un mercado informal del distrito.

Los efectivos se mimetizaron en las zonas comerciales del distrito para sorprender al sujeto en flagrante delito, justo cuando realizaba el cobro de cupos a comerciantes locales. El detenido fue trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.

Negativa del intervenido

La acción policial fue registrada en video para evidenciar las actividades ilícitas del sujeto. Pese a las imágenes, el intervenido negó las acusaciones y aseguró que su presencia en el lugar respondía a labores de "seguridad" dentro del centro de abastos.

De acuerdo con las autoridades, "Pantro" exigía dinero a los comerciantes bajo el argumento de brindarles protección. Sin embargo, la Policía determinó que estos pagos eran en realidad cupos producto de extorsión.

Hallazgo de armas y drogas

El operativo también se trasladó a la casa del sujeto. Según las autoridades, lo que el sujeto hacía era extorsionar a los vendedores, que el dinero que le entregaban por la "supuesta seguridad" que les brindaba en realidad eran cupos.

Cuando la policía allanó la vivienda del intervenido encontró 382 ketes de cocaína, un revolver y 256 municiones, preguntado para que tenía esas cosas se limitó a decir que eran de un amigo.

Capturan a alias "J" en megaoperativo en El Agustino

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Jhonder José Tovar Rivas, alias "J", quien sería presunto cabecilla de la banda criminal "Los Mexicanos", la cual se dedicaría a la extorsión hacia empresas de transporte público.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el megaoperativo se llevó a cabo en horas de la madrugada del sábado 21 de marzo, exactamente en la avenida Bosque Huanca, en el distrito de El Agustino.

Agentes de la Dirección de Inteligencia llegaron hasta la zona junto a demás unidades especiales de la PNP, como la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), las cuales se desplegaron por aire y tierra para ejecutar esta intervención en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.

Es así que, bajo un fuerte contingente policial, alias "J" fue enmarrocado y subido hacia una camioneta blindada de la SUAT para posteriormente ser trasladado hacia la sede de la Dirincri, en el Callao.

Es así como, los efectivos policiales continúan realizando operativos en distintos distritos de Lima. Producto de ello, se dio la captura del presunto líder de la banda "Los Mexicanos".