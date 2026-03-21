Capturan a alias 'J', presunto cabecilla de banda 'Los Mexicanos': PNP realizó megaoperativo en El Agustino

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Jhonder José Tovar Rivas, alias 'J', quien sería presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Mexicanos', la cual se dedicaría a la extorsión hacia empresas de transporte público.

Despliegue policial por aire y tierra

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el megaoperativo se llevó a cabo en horas de la madrugada de este sábado 21 de marzo, exactamente en la avenida Bosque Huanca, cerca al mercado Las Magnolias en el distrito de El Agustino.

Agentes de la Dirección de Inteligencia llegaron hasta la zona junto a demás unidades especiales de la PNP, como la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), las cuales se desplegaron por aire y tierra para ejecutar esta intervención en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.

Lo trasladaron a la Dirincri

Según imágenes obtenidas por Exitosa, el sujeto fue intervenido por las autoridades policiales mientras se trasladaba en un vehículo color negro. El presunto líder de 'Los Mexicanos' llevaba un gorro y un morral del mismo color. Tras ser detenido se realizó la inspección del vehículo y las demás diligencias de ley.

Es así que, bajo un fuerte contingente policial, alias 'J' fue enmarrocado y subido hacia una camioneta blindada de la SUAT para posteriormente ser trasladado hacia la sede de la Dirincri, en el Callao, para que puedan brindar más información relevante.

¿Cómo operaba la banda 'Los Mexicanos'?

Cabe mencionar que, hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado detalles sobre los objetos que se podrían haber incautado. Se espera que también se brinde más información sobre la forma en la que actuaba esta banda, acusada de haber sido la responsable del atentado contra buses de la empresa Simón Bolívar S.A. (Etsibosa).

Fuentes policiales indican que, el caso se reportó a inicios de marzo del 2026, cuando un colectivero, que cubría la ruta Ancón - Villa El Salvador, denunció ser víctima de extorsión. Según narró, los extorsionadores de dicha banda exigían pagos semanales de hasta S/ 40, a través de un grupo por WhatsApp.

De tal modo, al realizar los pagos, figuraba el nombre de Jhonder José Tovar Rivas, alias 'J', quien se desempeñaría como líder de la banda 'Los Mexicanos'. En dicho grupo de mensajería, los extorsionadores también enviaban videos intimidatorios.

Es así como, los efectivos policiales continúan realizando operativos en distintos distritos de Lima. Producto de ello, se dio la captura del presunto líder de la banda 'Los Mexicanos'.