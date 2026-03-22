¿Cómo deben dormir los bebés? Minsa brinda recomendaciones para prevenir la asfixia accidental en recién nacidos

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de un recién nacido al hogar implica una transformación total de las rutinas familiares, donde la seguridad se convierte en la prioridad absoluta.

Sin embargo, muchos de los riesgos más graves para los lactantes ocurren en momentos de aparente calma: durante el sueño. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado una alerta preventiva con el objetivo de instruir a la ciudadanía sobre cómo evitar la asfixia accidental, una de las causas prevenibles de mortalidad infantil más comunes en el entorno doméstico.

Especialistas del sector salud enfatizan que la anatomía de un bebé en sus primeros meses de vida es extremadamente frágil. Sus vías respiratorias son estrechas y sus reflejos motores aún no les permiten liberarse de obstrucciones externas, como una manta pesada o una almohada mal colocada. Por ello, la prevención no solo es necesaria, sino obligatoria para garantizar un crecimiento saludable.

Posición y entorno de la cuna

La recomendación fundamental del Minsa es que los bebés deben dormir siempre boca arriba (posición supina). Se ha demostrado científicamente que esta postura es la más segura para mantener las vías aéreas despejadas.

Dormir boca abajo aumenta drásticamente las probabilidades de que el lactante inhale su propio dióxido de carbono o sufra una obstrucción mecánica.

Recomendaciones para prevenir una muerte súbita de lactante menor

El bebé debe dormir siempre en la posición boca arriba. Nunca boca abajo.

El recién nacido debe dormir alejado de peluches o juguetes u otros objetos cercanos al entorno de su cabeza como almohadas.

Tratar de no colocarle abrigos o ropa de cama larga que puedan provocar que el niño se tape la cara, impida el ingreso de aire y le genere asfixia.

Mantener al bebé fresco a la hora de dormir, solo con polo, body o un short y vigilar siempre la temperatura de la habitación.

El bebé debe dormir en su cuna o moisés para prevenir accidentes por aplastamiento.

El Minsa recomienda, ante cualquier emergencia llamar al 113 o acudir al centro de salud más cercano.

La prevención de la asfixia accidental no requiere de tecnología avanzada, sino de disciplina y conocimiento. Siguiendo estas recomendaciones básicas del Minsa, se construye una red de protección efectiva alrededor del integrante más vulnerable de la familia.

La seguridad en el sueño es un pilar de la salud pública que permite que el descanso de los padres sea tan tranquilo como el de sus hijos, sabiendo que el entorno está diseñado para preservar la vida.