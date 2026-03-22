RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cuidado del recién nacido

¿Cómo deben dormir los bebés? Minsa brinda recomendaciones para prevenir la asfixia accidental en recién nacidos

El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a padres y cuidadores para reducir los riesgos de asfixia durante el descanso de los bebés.

Minsa brinda recomendaciones para prevenir la asfixia en recién nacidos
Minsa brinda recomendaciones para prevenir la asfixia en recién nacidos Minsa

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La llegada de un recién nacido al hogar implica una transformación total de las rutinas familiares, donde la seguridad se convierte en la prioridad absoluta. 

Sin embargo, muchos de los riesgos más graves para los lactantes ocurren en momentos de aparente calma: durante el sueño. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado una alerta preventiva con el objetivo de instruir a la ciudadanía sobre cómo evitar la asfixia accidental, una de las causas prevenibles de mortalidad infantil más comunes en el entorno doméstico.

Especialistas del sector salud enfatizan que la anatomía de un bebé en sus primeros meses de vida es extremadamente frágil. Sus vías respiratorias son estrechas y sus reflejos motores aún no les permiten liberarse de obstrucciones externas, como una manta pesada o una almohada mal colocada. Por ello, la prevención no solo es necesaria, sino obligatoria para garantizar un crecimiento saludable.

Posición y entorno de la cuna

La recomendación fundamental del Minsa es que los bebés deben dormir siempre boca arriba (posición supina). Se ha demostrado científicamente que esta postura es la más segura para mantener las vías aéreas despejadas. 

Dormir boca abajo aumenta drásticamente las probabilidades de que el lactante inhale su propio dióxido de carbono o sufra una obstrucción mecánica.

ATU retira de circulación a cinco buses por involucrados en accidentes de tránsito
Lee también

ATU retira de circulación a cinco buses por involucrados en accidentes de tránsito

Cómo ayudar a que el bebé duerma toda la noche? | Baby Loli

Recomendaciones para prevenir una muerte súbita de lactante menor

  • El bebé debe dormir siempre en la posición boca arriba. Nunca boca abajo.
  • El recién nacido debe dormir alejado de peluches o juguetes u otros objetos cercanos al entorno de su cabeza como almohadas.
  • Tratar de no colocarle abrigos o ropa de cama larga que puedan provocar que el niño se tape la cara, impida el ingreso de aire y le genere asfixia.
  • Mantener al bebé fresco a la hora de dormir, solo con polo, body o un short y vigilar siempre la temperatura de la habitación.
  • El bebé debe dormir en su cuna o moisés para prevenir accidentes por aplastamiento.

El Minsa recomienda, ante cualquier emergencia llamar al 113 o acudir al centro de salud más cercano.

La prevención de la asfixia accidental no requiere de tecnología avanzada, sino de disciplina y conocimiento. Siguiendo estas recomendaciones básicas del Minsa, se construye una red de protección efectiva alrededor del integrante más vulnerable de la familia. 

¡Alerta roja en Loreto! Río Huallaga alcanza nivel crítico al aumentar caudal por fuertes lluvias
Lee también

¡Alerta roja en Loreto! Río Huallaga alcanza nivel crítico al aumentar caudal por fuertes lluvias

La seguridad en el sueño es un pilar de la salud pública que permite que el descanso de los padres sea tan tranquilo como el de sus hijos, sabiendo que el entorno está diseñado para preservar la vida.

¡Orgullo peruano! National Geographic nombra a la Huacachina como uno de los oasis más bellos del mundo
Lee también

¡Orgullo peruano! National Geographic nombra a la Huacachina como uno de los oasis más bellos del mundo

Temas relacionados asfixia Bebé boca abajo dormir lactante Recién nacido

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA