El Agustino: Derrumbe provoca colapso del techo de la comisaría San Pedro

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este miércoles 12 de noviembre, los agentes policiales de la comisaría de San Pedro, ubicada en el distrito de El Agustino, estuvieron a punto de sufrir daños fatales, luego de que una parte del techo de este dependencia colapsara inesperadamente.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió al promediar la 1:00 a. m., cuando un muro de contención que se encontraba al lado de la comisaría, colapsó sobre un ambiente donde se ubicaban algunos lockers, los cuales eran usados por los efectivos para guardar sus pertenencias.

No se registran heridos ni pérdidas humanas

Esta grave emergencia afortunadamente no dejó policías afectados, ni pérdidas humanas. No obstante, el temor sigue latente, puesto que, un caso similar podría volver a ocurrir si es que no se adoptan las respectivas medidas de seguridad y de prevención.

A fin de iniciar las investigaciones, iniciar las gestiones para el retiro de los escombros y salvaguardar la seguridad de los agentes, pasada las 8:00 a. m., personal de la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú llegaron a la comisaría para constatar lo ocurrido.

Es importante señalar que, establecimiento policial fue inaugurado en enero de 1998 y según pudo conocer Exitosa, en más de una ocasión, los oficiales de turno han pedido la remodelación de la dependencia por la precariedad en su infraestructura, situación que fue corroborada por nuestro equipo y por los vecinos del sector.

Contraloría verificó condiciones de las comisarías

Con la finalidad de determinar las condiciones en las que se encuentran 466 dependencias policiales de todo el Perú, la Contraloría General de la República llevó a cabo del 30 de octubre al 5 de noviembre último, un operativo nacional de control denominado: "Comisarías Básicas PNP 2025".

El objetivo fue para constatar todo lo relacionado a infraestructura, dotación y equipamiento, sistema de atención de denuncias y otros servicios que se brindan a la ciudadanía. Cabe señalar que, supervisaron un 35 % de un total de 1 318 comisarías ubicadas en todo el Perú.

La acción fue tras el incidente ocurrido a mediados de octubre en Surquillo, cuando el techo de una comisaría colapsó, dejando a tres efectivos heridos, sin gravedad, aunque con serias deficiencias en su infraestructura. A fin de asegurar la continuidad de la lucha contra la delincuencia, la municipalidad dispuso de un local para que funcione momentáneamente la comisaría, mientras espera ser refaccionada.

Desde la Contraloría indicaron que, tras emitir los informes de control respectivos, los resultados serán notificados al titular del Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional del Perú para que tomen las acciones correctivas correspondientes, ahora sumándose el caso situado en El Agustino.