'El Monstruo' intentó sobornar a agentes paraguayos para evitar su arresto

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El prófugo de la justicia Erick Luis Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo' intentó sobornar a los agentes que lo capturaron para mantenerse en libertad, según confirmó el jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, Hugo Grance.

No tenía una gran suma en su posesión

En entrevista en América Noticias, el efectivo paraguayo reveló que no se le encontraron armas ni grandes sumas de dinero en la vivienda en la que fue hallado, en donde solo tenía unos cuantos días. Pese a ello, el delincuente más buscado en la región ofreció un fuerte monto de dinero al personal que participó de su detención en Paraguay, aseguró Grance.

"Intentó sobornar al personal interviniente, eso hay que mencionar, porque ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero ese no es el cometido nuestro. El cometido que nosotros teníamos era detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales", explicó.

El jefe de la policía de Paraguay dio a conocer que Erick Moreno aseguró que Moreno indicaba podía pagar más de mil dólares a los agentes vinculados en su arresto, aunque no tenía el monto en su poder afirmaba que se lo enviarían y cumpliría.

Se mudaba constantemente

Las imágenes son claras, sus características, aunque similares no son las mismas que las de hace unos meses. Se dejó crecer el cabello, subió de peso e incluso se habría realizado algunos procedimientos estéticos para no ser reconocido.

Cambios físicos evidentes, pero no solo ello, pues Erick Moreno tomó otras medidas para evitar su captura, Grance sostuvo que se mudaba constantemente. A partir de un primer operativo fallido, en donde las autoridades de Paraguay estuvieron a punto de arrestar al hombre más buscado de esta región, Moreno optó por cambiar de domicilio cada 45 días aproximadamente.

'El Monstruo' había dejado de lado la vida de lujos para pasar desapercibido por las autoridades, por ello la vivienda en la que fue finalmente capturado era más sencilla y solo recibía dinero para lo esencial, alimentos.

Cabe señalar que, debido a su constante traslado, las autoridades paraguayas sostienen que el delincuente podría haber estado recibiendo avisos de la propia policía peruana para lograr escapar de la justicia. Esto mismo lo afirmó el periodista de Paraguay Iván Leguizamón a Exitosa.

Leguizamón explicó también que se sabía que Moreno estaba en Paraguay desde hace varios meses, pues mantenía una relación con una mujer en dicho país.

Cada vez se vienen revelando nuevos detalles de la captura del líder de 'Los Injertos del Norte' una de las bandas criminales que viene desangrando a nuestro país con el cobro de cupos, extorsión y sicariato en contra de transportistas, comerciantes y ciudadanos. En este contexto, se reveló que Erick Moreno intentó sobornar a la policía de Paraguay para evitar ser arrestado.