¡"Los Increíbles" estarán de regreso en 2028! Disney anuncia estreno de su tercera entrega

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Disney anunció este miércoles los estrenos de el Live Action de Lilo & Stitch 2 y la película animada de Los increíbles 3, que llegarán a los cines el 26 de mayo y el 16 de junio de 2028, respectivamente.

Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del coloso del entretenimiento, que también prepara la tercera entrega de "Monsters Inc." para su regreso a la gran pantalla en 2028.

Detalles confirmados sobre Lilo & Stitch 2

La secuela de Lilo & Stitch llega tras el éxito de la primera entrega, que se convirtió en el estreno más taquillero en un fin de semana de cuatro días del Día de los Caídos en la historia de Estados Unidos.

La película, basada en la cinta de animación del mismo nombre estrenada en 2002, narra la historia de una niña hawaiana solitaria que se hace amiga de un extraterrestre fugitivo que le ayuda a reconstruir los lazos con su familia.

Trama y expectativas de "Los Increíbles 3"

La saga "Los Increíbles" debutó en 2004 y sumó una segunda parte en 2018, ambas caracterizadas por retratar a la familia Parr y su intento de equilibrar la actividad superheroica con una vida cotidiana bajo restricciones legales.

Las dos películas consolidaron a Pixar como uno de los estudios de animación clave en la industria, gracias al éxito comercial y la captación de multitudes tanto en cines como en plataformas digitales.

¿Qué detalles están confirmados?

La tercera entrega de "Los Increíbles" llegará a la pantalla grande el próximo 16 de junio de 2028. La trama, por su parte, se mantienen en secreto, aunque seguirá el hilo de la pareja de superhéroes Bob y Helen Parr, también conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, que intentan vivir una vida normal en los suburbios con sus tres hijos, después de que el gobierno prohibiera los superpoderes.

¡¿DÓNDE ESTÁ MI SÚPER ANUNCIO?! Aquí: #LosIncreíbles3, junio 2028, solo en cines. pic.twitter.com/muSq2sInOg — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) March 18, 2026

Aunque el reparto de voces todavía no fue confirmado de manera oficial por Pixar, la continuidad del equipo principal se considera probable debido a su participación en los dos primeros filmes. Craig T. Nelson (voz de Bob Parr), Holly Hunter (Helen Parr), Sarah Vowell (Violeta) y Samuel L. Jackson (Frozone) han estado presentes en ambas entregas previas.

La confirmación de la tercera entrega de Los Increíbles representa un movimiento estratégico relevante para los estudios de Disney y Pixar, debido al peso comercial y cultural de la franquicia.

El estreno de Los Increíbles 3 está previsto para el año 2028. Este intervalo responde a los procesos habituales de desarrollo y preproducción en la industria de la animación, que contempla la realización de historias, guiones gráficos, diseño de personajes y sincronización de voces.