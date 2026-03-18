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Onelia Molina lanzó un DRÁSTICO mensaje tras ampay de Mario Irivarren: "Yo hice las cosas bien"

La chica reality se pronunció en su podcast y fue tajante al cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con el influencer, enfatizando que las pruebas de la supuesta infidelidad son irrefutables.

Onelia Molina lanzó un DRÁSTICO mensaje tras ampay
Onelia Molina lanzó un DRÁSTICO mensaje tras ampay Composición Exitosa

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/03/2026

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Tras días de silencio y en medio de la tormenta mediática por el ampay de Mario Irivarren en Argentina, Onelia Molina reapareció visiblemente afectada en su podcast "Doble sentido". 

La integrante de EEG no pudo contener el llanto al confirmar el fin definitivo de su romance, señalando que priorizará su estabilidad emocional tras las imágenes de su expareja con otras mujeres.

"Me retiro en paz y con la tranquilidad de saber que hice las cosas bien. Actué desde el amor y el respeto, sobre todo de los valores que en mi casa me inculcaron", manifestó la modelo con la voz entrecortada.

Onelia fue tajante al cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con el influencer, enfatizando que las pruebas de la supuesta infidelidad son irrefutables. Con notable firmeza pese a su vulnerabilidad, la modelo subrayó que su dignidad personal está por encima de cualquier vínculo afectivo.

@elmagazinetv ONELIA MOLINA se pronuncia tras ampay de Mario Irivarren #tvmosmas #oneliamolina #marioirivarren #parati ♬ sonido original - elmagazinetv

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"Siento que de por sí los videos y las acciones hablan por sí solos. Y no estoy dispuesta a aceptar ningún tipo de falta de respeto hacia mi persona, no más", sentenció frente a su audiencia de streaming, marcando una distancia irreversible de Irivarren.

Laura Spoya manda INSÓLITO mensaje para Onelia Molina tras ampay

Las imágenes difundidas en "Magaly TV La Firme" muestran a Mario Irivarren besando a una joven durante una fiesta en un yate en Argentina. La situación generó reacciones inmediatas en sus compañeros de "La Manada".

La exreina de belleza Laura Spoya rompió su silencio tras el escandaloso ampay de su amigo Mario Irivarren con dos mujeres, pero sus palabras dejaron en shock. Lejos de solidarizarse con el dolor de Onelia Molina, la conductora lanzó un consejo que ha sido calificado de "frío" y "distante" en las redes sociales.

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"Me pongo en la posición de Onelia, ya lo he vivido y es complicado. Y como mujer le deseo lo mejor también y deseo que pueda encontrar un camino bonito, que aprenda a estar un poco sola ella, este momento es para ella", comentó Laura Spoya.

@josepastord Esto mencionó Laura!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #oneliamolina #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Sin embargo, no dejó de lado mostrarle su apoyo a Mario Irivarren, esta postura ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios esperaban una condena más firme hacia la infidelidad.

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"No somos quién para juzgar. Tampoco vamos a crucificar a nadie. A Mario lo queremos un montón, y de acá también le mando saludos a Onelia. Nuestra total solidaridad porque, bueno, es que es chibola. Es un tema bien complicado", agregó.

Mario Irivarren cerró un capítulo complicado tras el ampay en el yate en Argentina, reconociendo su responsabilidad y dejando claro que perdió a Onelia Molina, a quien calificó como la mejor mujer que ha conocido.
 

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