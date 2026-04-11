Reniec amplía atención HOY sábado 11 de abril: entrega de DNI en más de 190 agencias a nivel nacional

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la antesala de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada especial de atención este sábado 11 de abril, con el objetivo de facilitar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los ciudadanos que aún no lo han recogido.

Horarios extendidos en todo el país

La entidad informó que serán 197 agencias a nivel nacional (revisa las agencias aquí) las que estarán operativas durante esta jornada extraordinaria, con horarios diferenciados para atender la alta demanda de usuarios. Esta medida forma parte de un plan para garantizar que ningún peruano se quede sin votar por falta de identificación.

De 6:00 a. m. a 6:00 p. m. : agencias ubicadas en Lima y provincias, como Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay (Lima); Bagua Grande (Utcubamba); Pucará (Jaén); y Lonya Grande y Pomacochas (Amazonas).

: agencias ubicadas en Lima y provincias, como Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay (Lima); Bagua Grande (Utcubamba); Pucará (Jaén); y Lonya Grande y Pomacochas (Amazonas). De 7:00 a. m. a 11:59 p. m. : oficinas con horario extendido en Lima Metropolitana, como Cercado de Lima, Independencia, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores; así como en regiones como Lambayeque (Chiclayo), Arequipa, Cusco y Tacna; y en San Martín (Tarapoto, Moyobamba, Rioja y Juanjuí), entre otros.

: oficinas con horario extendido en Lima Metropolitana, como Cercado de Lima, Independencia, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores; así como en regiones como Lambayeque (Chiclayo), Arequipa, Cusco y Tacna; y en San Martín (Tarapoto, Moyobamba, Rioja y Juanjuí), entre otros. De 8:30 a. m. a 4:00 p. m.: diversas agencias a nivel nacional atenderán en este horario, como en Piura (Sullana, Chulucanas, Sechura, Paita, Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba); en Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque y José Leonardo Ortiz); y en Cajamarca (Cutervo y Chota), entre otros.

Además, el domingo 12 de abril (día de las elecciones) también habrá agencias habilitadas que atenderán hasta las 4:00 p. m., permitiendo a los ciudadanos recoger su documento incluso horas antes de acudir a votar.

Voto con DNI caduco

Para asegurar el derecho al sufragio en las Elecciones Generales 2026, el Reniec ha dispuesto que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o el DNI amarillo. Estas medidas excepcionales, oficializadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, tienen como objetivo eliminar barreras documentales y facilitar la participación masiva en la jornada de este domingo 12 de abril.

De esta manera, aunque el Documento Nacional de Identidad es el único requisito válido para ejercer el voto, la institución autorizó el uso de las versiones azul, electrónica o amarilla, sin importar si han caducado o están próximas a vencer.

Cabe resaltar que estas disposiciones tienen un carácter temporal y son exclusivas para los presentes comicios, permitiendo que ningún elector quede fuera del proceso por falta de renovación de su documento oficial.