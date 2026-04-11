Elecciones Generales 2026: Contraloría supervisó el despliegue de material electoral en Lima y Callao

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones de control previo a las Elecciones Generales 2026, la Contraloría General de la República realizó labores de supervisión durante el traslado del material electoral hacia los distintos locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao. Esta intervención busca garantizar la transparencia y legalidad del proceso en una de las etapas más sensibles de la organización electoral.

Control y verificación

Los auditores de Contraloría se encargaron de verificar si los vehículos y transportistas se encuentran debidamente acreditados conforme a los términos del servicio de transporte contratado por la ONPE.

La Contraloría verificó la salida de 162 camiones con material electoral, conforme al cronograma de despacho previsto para el día 10 de abril de 2026. Posteriormente, el equipo de control se desplazó a los locales de votación, donde se constató la entrega de la carga a los responsables de la custodia.

El despliegue del material electoral a 2270 locales de votación se realizó conforme a los términos de referencia y contrato del "Servicio de transporte de carga a nivel nacional (despliegue y repligue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio) EG 2026" firmado por la ONPE con un proveedor privado, cuyo valor corresponde a S/ 6 368 332.75.

Esta labor forma parte de las competencias del organismo, encargado de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas en entidades del Estado.

Material electoral llegó a locales de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó exitosamente el traslado del material electoral hacia los distintos locales de votación en Lima y Callao, en un operativo que se desarrolló entre las 10:00 p.m. del viernes y las 6:00 a.m. de este sábado. La acción forma parte de la fase final de organización previa a los comicios generales de este 12 de abril.

El despliegue se inició desde los almacenes de la ONPE ubicados en Lurín, en total, fueron 434 vehículos los encargados de distribuir el material electoral y equipos necesarios para el desarrollo de la jornada.

Asimismo, todo el proceso contó con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, que acompañó a las unidades durante su recorrido para garantizar la seguridad del material electoral.

Con la supervisión activa de la Contraloría durante el traslado del material electoral, el Estado refuerza las garantías de transparencia y control en la antesala de unas elecciones clave para el país.