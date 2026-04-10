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Elecciones 2026: Trabajadores que viajen para votar o sean miembros de mesa tendrán permisos y días de descanso

El Ministerio de Trabajo estableció facilidades laborales, como la tolerancia en el ingreso y el descanso pagado para miembros de mesa, facilitando el derecho al voto este domingo 12 de abril en todo el Perú.

Votantes peruanos acudirán a las urnas.
Votantes peruanos acudirán a las urnas.

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/04/2026

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que aquellos que necesiten viajar a otra provincia para sufragar cuentan con el respaldo del Gobierno para ausentarse desde este sábado 11 hasta el lunes 13 de abril. Según lo dispuesto, el único requisito para validar este permiso es presentar el certificado de votación, permitiendo así que la distancia no sea un obstáculo para cumplir con el deber cívico. 

Para aquellos cuya jornada coincida con el horario de votación, existe un derecho de tolerancia en el inicio o durante la jornada laboral. Esta medida busca evitar que las obligaciones laborales impidan la asistencia a las urnas. En todos los casos, el tiempo utilizado para estas facilidades estará sujeto a una compensación posterior de horas, según las disposiciones de cada entidad o empresa.

Beneficios especiales para los miembros de mesa

Quienes cumplan el rol de miembros de mesa, hayan sido capacitados y completen su función el domingo, accederán a un día de descanso remunerado no compensable. Esto significa que no tendrán que devolver las horas. Según el comunicado oficial, el beneficio "se hará efectivo dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de la elección" tras coordinar con el empleador.

En situaciones donde el ciudadano actúe como miembro de mesa ante la ausencia de titulares y suplentes, el beneficio cambia ligeramente. Según el MTPE, recibirán el lunes 13 de abril como día de descanso remunerado compensable, debiendo recuperar esas horas dentro de los diez días posteriores o bajo los criterios que establezca su centro de trabajo.

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Continuidad de los servicios públicos

Las autoridades han precisado que, pese a estos permisos, se tomarán las previsiones para garantizar la continuidad de los servicios públicos primordiales. Esta coordinación se realiza junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para proteger tanto a empleados como a empleadores durante los comicios generales, sin afectar el desarrollo normal de las actividades esenciales del país.

Es fundamental que los trabajadores presenten los comprobantes de votación o el certificado de miembro de mesa para validar estos derechos. Así, el descanso pagado para miembros de mesa y la tolerancia laboral para votar se consolidan como los pilares para fortalecer la participación democrática sin que esto represente un perjuicio económico directo o una sanción administrativa para los ciudadanos.

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Estas disposiciones aseguran que el descanso pagado para miembros de mesa y las facilidades laborales para elecciones permitan un proceso democrático ordenado y participativo en todo el país. 

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